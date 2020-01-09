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تستنجد قرية نمساوية لخفض اعداد السائحين القادمين اليها بعد ان اشيع انها كانت مصدر الهام لفكرة مملكة آريندل الواردة في فيلم ديزني الشهير Frozen.

وذكرت صحيفة «الاندبندنت» ان قرية هالستات تقع على بعد ساعة بالسيارة من سالزبورغ وتضم 780 شخصاً فقط، لكن اعداد زوارها ارتفع من 100 زائر يوميا في عام 2009 الى 10000 زائر يوميا في عام 2019، اي انه بلغ ستة اضعاف عدد السياح الذين تستقبلهم مدينة البندقية الايطالية.

وبدأ هذا الهجوم السياحي على القرية من خلال عدة مراحل، ففي عام 2006 ظهرت القرية في البرنامج الكوري الجنوبي Spring Watch؛ في عام 2011، بنى رجل اعمال صيني نسخة طبق الأصل من هالستات في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، بكلفة 700 مليون جنيه استرليني.

وفي السنوات الأخيرة، تسبب ربط القرية بمملكة آريندل الأسطورية مزيدا من الاهتمام، تفاقمت المشكلة بعد ان انتشرت سمعة هالستات في جميع انحاء شرق آسيا لكونها «أكثر المدن انتشارا على موقع انستغرام».

وصرح رئيس بلدية هالستات، الكساندر شوتز، بأنه يود خفض عدد السياح بمقدار الثلث، وقال لصحيفة التايمز: «هالستات جزء مهم من التاريخ الثقافي، وليست متحفاً، نريد تخفيض الأرقام بمقدار الثلث على الأقل ولكن ليس لدينا طريقة لمنعها فعلياً».

يشار الى انه تم طرح عدة خطط لخفض اعداد الحافلات السياحية المتجهة للقرية، التي يبلغ مجموعها حالياً 20 الف حافلة سنوياً، بمقدار الثلث.

وحصلت القرية نفسها على جائزة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1997، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً الى منجم الملح الذي يبلغ عمره 7000 عام، وهو الأقدم في العالم.

