الاخيرة

يشهد العالم غدا خسوفا «شبه ظل» جزئي للقمر وسيكون مشاهدا من آسيا وأوروبا وأفريقيا. وسيحدث الخسوف بما نسبته 90% من قرص القمر. ويبدأ الناس بملاحظة الخسوف بالعين المجردة بعد الساعة 09:15 مساء بالتوقيت المحلي للكويت وبمرور الوقت سيبدو الخسوف بشكل اوضح الى ان يصل الى ذروته. ويحدث خسوف «شبه الظل» عندما يعبر القمر خلال منطقة شبه ظل الأرض الباهتة، وخلال هذا النوع من الخسوف ستقل اضاءة القمر قليلاً، ولكن قرصه سيبقى مضاء بالكامل خلال مدة الخسوف، وهذا سينطبق على جميع خسوفات القمر في 2020، لكونها من نوع «شبه الظل». وتأتي ظاهرة خسوف شبه الظل بعد اسبوعين من كسوف الشمس الحلقي في 26 ديسمبر الماضي، وهو اول خسوف من بين اربعة خسوفات شبه ظل ستحدث في 2020، وسيكون الخسوف التالي في السادس من يونيو القادم.