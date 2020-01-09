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تمكن علماء من تطوير تقنية جديدة تسهم في تعطيل جينات، كانت مسؤولة عن تحفيز الاحساس بالألم لدى الأشخاص.

ووفقا لموقع «ميدكال نيوز» الطبي، فان علماء من شركة ناشئة في كاليفورنيا ابتكروا تقنية «نافيرا تيرابوتيك»، وهي تقنية علاجية جديدة تعتمد على العلاج الجيني، الذي يقوم باجراء تعديلات مخططة وانتقائية في الحمض النووي للمريض لتعطيل الجين المسؤول عن ارسال اشارات الألم الى الشبكة العصبية في العمود الفقري.

وأكد العلماء ان تقنية «كريسبر» القوية، اثبتت اهميتها في مجموعة من اجراءات تحرير الجينات المختبرية، ولكن سريريا جرى تقييد استخدامها الى حد كبير على الحالات الطبية الموروثة النادرة.

وتعمل هذه التقنية عن طريق جزيئات تحدد الجين المستهدف المراد تحريره، وبمجرد تحديده تتم ازالته بدقة، وادخال النسخة العادية.

وفي الدراسة، كان العلماء قادرين على تجنب الأخطار المحتملة المتمثلة في التخلص من الجين تماما، والتي تشمل الازالة غير المقصودة او التداخل مع الحمض النووي التنظيمي؛ اذ يمكن لذلك ان يؤثر على العديد من الوظائف في الجسم.

وأشار مورينو، وهو احد العلماء المشاركين في الدراسة، الى نجاح الجولة الأولى من اختبار العلاج على الفئران.

ورغم ذلك النجاح الذي حققته التقنية، فإن الموقع يشير الى ان الباحثين لم يتمكنوا من اسكات الألم تماما، بسبب عدم اختراق جميع الخلايا العصبية بواسطة ناقل الفيروس.

وأضاف «في العديد من المراكز الطبية يتم اعطاء المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي المورفين لتخفيف آلامهم، ومع ذلك قد يتركهم غير قادرين على العمل بشكل طبيعي بسبب النعاس والتعب، ففي الولايات المتحدة يموت 70 الف شخص سنويا بسبب جرعات زائدة من الأدوية المخدرة، لذا فان اتباع طريقة غير مخدرة لمعالجة آلام السرطان سيكون بمثابة فائدة كبيرة».

