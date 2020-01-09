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أول النهار

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سمو ولي العهد استقبل صباح الخالد


استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.


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