الخميس 09 يناير 2020 ,14 جمادى الأولى 1441
رقم العدد:
3880
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عماد جواد بو خمسين
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سمو ولي العهد استقبل صباح الخالد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
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