أول النهار

اكدت الوكيل في الديوان الاميري مدير عام مكتب الشهيد فاطمة الامير بانها تعمل على ضم آباء وأمهات وأرامل الشهداء الى بطاقة عافية وذلك من خلال لقائها اخيرا مع وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح وطرح الفكرة وتسليمه الكشوفات للاباء والامهات والارامل والزوجات غير المشمولين بـ «عافية» تقديرا لتضحيات الشهداء لافتة الى انه ماتزال في مرحلة التفاوض للوصول للاعداد النهائية الصحيحة المطلوب ضمها لـ «عافية» من اجل حساب الكلفة الاجمالية، مؤكدة بان اسر الشهداء جزء فعال من المجتمع الكويتي.

وقالت الأمير في تصريح صحافي على هامش حفل ختام اكاديمية المبدعين 3 الذي اقيم في مكتب الشهيد: «اليوم نحتفل مع ابناء الشهداء بختام برنامجهم حيث بدأنا في شهر اكتوبر الماضي حيث كان هناك خلال الثلاثة اشهر التي مضت العديد من اللقاءات للمشاركين من ابناء الشهداء في الاكاديمية بهدف التعرف على خبرات جديدة والاستزادة منها وان تكون لهم رافداً لزيادة معرفتهم في حياتهم العملية وحياتهم الخاصة».

ولفتت الى ان اليوم الختامي هو لتقديم الفرق المشاركة الخمسة مشاريعهم التي عملوا فيها في الاكاديمية على مدى ثلاثة أشهر، مشيرة الى انه اذا كانت هناك مشاريع جادة وتفيد المجتمع من التي قدموها الفرق المشاركة في اكاديمية المبدعين 3 سنعمل في مكتب الشهيد على دعمها في المجالات التي ستخدمها تلك المشاريع.

وأشارت الى ان لجنة التحكيم من رحم المشاركين في نقل الخبرات لابناء الشهداء المشاركين في الاكاديمية، لافتة الى ان الفرق المشاركة في الاكاديمية هي «عطايا» و«انشر البسمة» و«حواس» و«كويت العطاء» و«النخبة».

وأوضحت انه من خلال مشاركة ابناء الشهداء في الاكاديمية تم تقديم افكار جديدة وابداعات مميزة مؤكدة بان ابناء الشهداء هم من سيديرون مكتب الشهيد من خلال ابراز الادوار الايجابية والمفيدة للمجتمع.

واكدت الامير انه سيتم دعم ابداعات ابناء الشهداء من خلال ترجمة قصصهم الى لغات عدة وتوزيعها على المدارس الحكومية والخاصة وفي معرض الكتاب.

واشارت الى ان المكتب لا يضم فقط شهداء العدوان بل ايضا يضم شهداء الستينيات والمشاركين في الحروب العربية وذلك بناء على المرسوم الاميري الاخير الذي اكد ضم شهداء الحروب العربية اضافة الى عدد من المواقع داخل الكويت وهي سبعة مواقع قبل الغزو، اضافة الى فترة العدوان وما بعد العدوان من ملتحقي السلك العسكري من الدفاع والحرس الوطني والداخلية والاطفاء، موضحة بان اجمالي عدد الشهداء المسجلين في مكتب الشهيد 1350 شهيداً يحملون 17 جنسية. واضافت بان الاحتفالات القادمة لمكتب الشهيد ستبدأ مع رفع صاحب السمو امير البلاد العلم سواء بالاحتفالات مع اسر الشهداء والاحتفالات المجتمعية الاخرى لان من اهم ادوار مكتب الشهيد تعزيز الروح الوطنية والتذكير بعطاء الشهداء.

من جانبها، قالت مدير إدارة الرعاية الأسرية في مكتب الشهيد أشواق العرادة: «ابنائي مبدعي اكاديمية المبدعين 3 «بصمة عطاء» بكل فخر واعتزاز نلتقي معكم بعد ان امضينا ثلاثة اشهر ونصف الشهر من خلال مراحل الاكاديمية الثلاث حيث قضينا اربعة اسابيع في مرحلة التأسيس واستمتعنا باربعة برامج تدريبية هدفها اكسابكم مهارات الحياة من خلال التحفيز وصقل الشخصية وثم اربعة اسابيع في صنع مبادرة تقاربنا اكثر من خلال اربعة برامج تدريبية وثلاث زيارات لجهات تطوعية هدفها تكوين فرق تطوعية تسهم في تحقيق مبدأ العطاء». مضيفة: «ثم 6 أسابيع راقبناكم عن بعد وانتم تطبقون خططكم ومشاريعكم التطوعية بما يحقق مفهوم العطاء والولاء والايثار لخدمة هذا الوطن المعطاء فكنا نجلس معكم ونسعد بما بقال من اثر ايجابي عليكم في تغيير نظرتكم لانفسكم وللاخرين ومحاولتكم لوضع حلول لمشاكلكم وزيادة الثقة بقراراتكم وانفسكم وان هذه البداية وان العطاء لا ينتهي».

