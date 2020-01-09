أول النهار

قالت اللجنة المنظمة في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية للموروث الشعبي الخليجي في تصريح صحافي إن هناك فعاليات متميزة ستقام خلال اليوم الخميس، ويومي الجمعة والسبت، حيث أعدت برامج متعددة لزوار القرية من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين.

وفي هذا الإطار قال مدير القرية سيف الشلاحي ان الفعاليات المتواصلة في العطلة المدرسية تأتي تقديرا لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات الذين بذلوا الجهود والمثابرة والاجتهاد في منتصف العام الدراسي الأول، لافتة إلى إطلاق برامج ومسابقات وجوائز شبابية وأخرى للأطفال بهدف الترفيه وإشغال أوقاتهم في الهوايات المحببة والمسلية والتي يطلعون خلالها على الموروث الشعبي العريق للآباء والأجداد.

وثمن الشلاحي المشاركة المجتمعية المتمثلة في الفرق التطوعية والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في فعاليات القرية التي كان لها أثر واضح وبالغ لدى زوارها، مثمنا بالوقت نفسه التعاون والروح الإيجابية التي اتسم بها المشاركون في مسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي عبر منافسات توجت عطاءاتهم بكل مسابقة، مضيفا أن المهرجان انهى مسابقات الأغنام، وتتواصل حاليا مسابقتي الأبل والطيور، وستنطلق قريبا مسابقات الخيول، مشيدا بالكثافة الكبيرة من المشاركين، والحضور الجماهيري الفاعل.

يذكر أن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي تقام فعالياته المتعددة في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية في السالمي «كيلو 59»، ويحظى المهرجان سنويا بمكرمة أميرية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، وباتت القرية التراثية معلما سياحيا وتراثيا وثقافيا وترفيهيا يدخل البهجة والسرور في قلوب أهل الكويت والخليج من خلال الاستمتاع بأجواء وفعاليات المهرجان التي تستمر إلى الأول من شهر مارس المقبل.

