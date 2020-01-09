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أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم امس اختراق حساب وكالة الانباء الكويتية «كونا»، مشددا على ان ما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأميركية من الكويت غير صحيح.

وكانت «كونا» اصدرت بيانا نفت فيه نفيا قطعيا صحة ما تم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور حول انسحاب القوات الأميركية من الكويت. وأكدت الوكالة أنها لم تبث أي خبر بهذا الشأن، مشددة على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والأخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.

ولفت البيان انتباه المشتركين وقراء النشرة على الموقع الالكتروني الى انه تم اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشيرة الى احتفاظها بحقها القانوني في مساءلة أي جهة او شخص يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح أمام القضاء. من جانب آخر اكدت السفارة الأميركية لدى البلاد التزام الولايات المتحدة بأمن الكويت وقالت: «التزامنا بأمن الكويت لم ولن يتغير ومستمرون في عملنا بشكل طبيعي».

وذكر مصدر دبلوماسي بالسفارة لـ«النهار» ان الولايات المتحدة شريك اسراتيجي للكويت، منوهة الى ان السفارة تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي تغير في هذا الاطار. وعن ابقاء درجة التحذير للمواطنين الاميركيين قال المصدر: لا يزال موقع السفارة يحتوي على التحذير للمواطنين الاميركيين بالكويت نظرا للتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيراً ان الامور لم تتغير.

إلى ذلك يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة لمناقشة استعدادات الحكومة في مواجهة الاوضاع الاقليمية وذلك في جلسة سرية.