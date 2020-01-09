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عواصم - الوكالات: قصفت ايران قاعدتين يتمركز فيهما جنود اميركيون في العراق ردا على اغتيال واشنطن الجنرال الايراني قاسم سليماني وهو ما اعتبره المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صفعة لاميركا في حين حذر الرئيس الايراني حسن روحاني من رد اكثر حزما اذا شنت واشنطن هجوما مضادا. وبينما اكتفى الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالرد بعقوبات اقتصادية فقد احتجت بغداد رسميا على الانتهاك الايراني لسيادتها.... (طالع ص 19-18).

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية صباح امس في بيان ان 22 صاروخا سقطت في خلال نصف ساعة على قاعدتي عين الأسد في غرب العراق، وأربيل في الشمال. ويتمركز في القاعدتين جنود اجانب اغلبهم اميركيون. وقال البيان الذي نشر بعد نحو سبع ساعات من الهجوم ولم يشر الى ايران، ان القصف نفذ في التوقيت ذاته الذي اغتيل فيه سليماني قرب مطار بغداد الجمعة. ولم تؤد الضربات الى وقوع خسائر في صفوف القوات العراقية، كما لم يعلن عن خسائر بين الجنود الأميركيين.

واكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب في كلمة القاها مساء امس انه لن يسمح لايران بحيازة السلاح النووي خلال ولايته الرئاسية. وفيما يتعلق بالهجوم الايراني قال ترامب انه لم يصب اي اميركي بأذى وان اضرارا طفيفة فقط وقعت في القاعدتين المستهدفتين واضاف ترامب قضينا على سليماني وهو اكبر ارهابي، مشيرا الى ان قائد فيلق القدس القتيل مسؤول عن قتل اميركيين وكان يخطط لهجمات ضدنا وتابع ان سليماني أشعل حروبا اهلية في المنطقة.

واكد الرئيس الاميركي سنرد على ايران بفرض عقوبات جديدة عليها مشيرا الى ان الاتفاق النووي مع ايران سينتهي قريبا وقال ان على ايران وقف دعم الارهاب.

واتهم ايران بأنها مولت الارهاب من خلال الأموال التي حصلت عليها من خلال الاتفاق النووي واضاف يجب ان نعمل مع القوى الكبرى على صياغة اتفاق جديد مع ايران كي يكون العالم اكثر امنا، مشددا على انه لا سلام في المنطقة طالما استمرت ايران في سلوكها الحالي، موضحا ان الولايات المتحدة تسعى للسلام مع كل من يرغب في تحقيقه. واعلن ترامب ان القضاء على خطر تنظيم داعش هو الأولوية في الوقت الحالي.

وفي بغداد اعلنت وزارة الخارجية العراقية امس انها ستستدعي السفير الايراني لدى بغداد للاحتجاج على ما اعتبرته خرقاً للسيادة العراقية. وقالت الخارجية في بيان انها ترفض تلك الاعتداءات، مؤكدة عدم السماح بأن يكون (العراق) ساحة صراعات، او ممراً لتنفيذ اعتداءات، او مقراً لاستخدام اراضيه للاضرار بدول الجوار. وقال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ان الاخير تلقى رسالة شفوية رسمية بأن الرد الايراني على اغتيال سليماني قد بدأ. ودعا عبدالمهدي الى تغليب لغة العقل محذرا من ان الازمة تهدد المنطقة والعالم كله بحرب شاملة. غير ان رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي اعربا عن استنكارهما لـانتهاك السيادة العراقية وتحويل البلاد الى ساحة حرب.

وفي اول تعليق له على الضربات قال المرشد الايراني الاعلى آية الله علي خامنئي انها تمثل صفعة لاميركا لكنه قال انها لاتكفي مشددا على ضرورة احراج كل القوات الاميركية من المنطقة. بدوره اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني امس ان بلاده أثبتت بوضوح انها لن تتقهقر امام اميركا، وقال اذا ارتكبت الولايات المتحدة جريمة اخرى، عليها ان تعلم انها ستلقى رداً اكثر حزماً.

وغرّد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بدوره قائلا انتهينا مشيرا الى رد متكافئ وتابع نحن لا نسعى الى التصعيد او الحرب لكنّنا سندافع عن انفسنا ضدّ ايّ اعتداء.