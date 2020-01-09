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واشنطن – الوكالات: شددت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، على ضرورة وقف الممارسات الاستفزازية تجاه إيران. وقالت بيلوسي في تغريدة على «تويتر» «نراقب الوضع المحيط بالهجمات التي تعرضت لها قواعد الجيش الأميركي في العراق باهتمام. يجب علينا ضمان أمن العسكريين الأميركيين هناك، والتوقف عن الاستفزازات غير الضرورية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، وندعو إيران لوقف العنف». وشددت على أن الولايات المتحدة وباقي دول العالم، لا يمكنها السماح بالحرب.

واطلع مسؤولون من إدارة ترامب الكونغرس أمس على تطورات قضية قتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في حين يضغط الديموقراطيون من أجل إصدار تشريع يحد من قدرة الرئيس على شن حرب.

ودعي وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي ومديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل للادلاء بإفادات أمام مجلسي النواب والشيوخ بعد بضع ساعات فقط من إطلاق إيران صواريخ على قواعد عسكرية تضم قوات أميركية.

وقد يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على تشريع يطالب القوات الأميريكية بوقف الأعمال القتالية مع إيران خلال 30 يوما ما لم يعلن الكونغرس حربا أو يجيز استخدام القوات المسلحة.