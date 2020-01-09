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طهران – كييف - الوكالات: قتل 176 شخصا غالبيتهم من الايرانيين والكنديين فجر امس اثر تحطم طائرة ركاب أوكرانية كانت تقلهم بعيد اقلاعها من العاصمة الايرانية طهران كما أعلنت السلطات الايرانية والاوكرانية. وتحطمت الـ «بوينغ 737» التابعة للخطوط الجوية الاوكرانية الدولية في وقت كانت ايران تطلق صواريخا نحو القوات الاميركية في العراق. وهو ما اثار فرضيات «الاسقاط» بينما قال خبراء ان مسار الطائرة يوحي انها تعرضت إما لعمل ارهابي او لعطل كارثي في حين حذر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي من أية «تكهنات» في هذا الصدد.... (طالع ص 19).

وبث التلفزيون الرسمي الايراني صورا من موقع التحطم تظهر رجال انقاذ يقومون بالتفتيش في أرض خلاء انتشر فيها الحطام ويرتفع الدخان من بعضها. وكانت عدة فرق انقاذ تنقل أكياسا تحتوي على جثث او الاغراض الشخصية للركاب. والطائرة التي كانت تقوم بالرحلة «بي اس 752» التابعة للخطوط الجوية الاوكرانية الدولية كانت اقلعت من مطار الامام الخميني الدولي في طهران متجهة الى كييف قبل ان تختفي عن شاشات الرادار بعد دقائق قليلة. وتحطمت فوق أراضٍ زراعية في خلج آباد في منطقة شهريار على بعد 45 كيلومترا شمال غرب المطار بحسب وسائل الاعلام الرسمية.

وفي كييف، أعلن وزير الخارجية الاوكراني فاديم بريستايكو أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 82 إيرانيا و63 كنديا. واعلنت الخطوط الجوية الاوكرانية تعليق رحلاتها الى طهران مشيرة الى ان طائرة البوينغ 737 صنعت عام 2016 وخضعت لفحص تقني قبل يومين.

وأمر الرئيس الاوكراني بفتح تحقيق معلنا عن التدقيق في «كل الاسطول الجوي المدني» الاوكراني بمعزل عن اسباب الحادث. وكتب زيلينسكي على فيسبوك «أطلب من الجميع عدم إطلاق تكهنات ونظريات غير مؤكدة بشأن التحطم»، فيما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية أنها لن تسلم الأميركيين الصندوقين الأسودين لطائرة «البوينغ 737» وقال رئيس هيئة الطيران المدني علي عابد زاده «لن نعطي الصندوقين الاسودين للمصنّع (بوينغ) والأميركيين» بحسب ما نقلت عنه وكالة «مهر» للأنباء.

وكانت ?صحيفة? «?ديلي ميل?» البريطانية قالت إن النيران اشتعلت في الطائرة الأوكرانية قبل سقوطها وهناك ترجيحات أنها أسقطت. فيما ذكرت مصادر أن بيانات الطائرات تبين أن سرعة صعودها توقفت فجأة ما يعني أنها تعرضت لانفجار.

لكن الخبير في مجال الطيران ستيفن رايت شكك في صحة التكهنات بانه تم اسقاط الطائرة وقال «هناك الكثير من التكهنات حاليا التي تشير الى اسقاطها» لكن «الطائرة كانت تصعد في الاتجاه الصحيح ما يعني أن أمرا كارثيا قد حصل». واضاف «قد يكون الامر قنبلة او عطلا كارثيا في الطائرة».