الأولى

واصل مجلس الأمة في جلسته امس مناقشة الخطاب الأميري وسط مطالبات للحكومة بتحصين جميع الأجهزة الرسمية من الهجمات الالكترونية خاصة مع حساسية الوضع في المنطقة داعين الى تفعيل خطط الطوارئ الاعلامية والتوعوية. كما شملت مطالبات النواب محاربة الفساد والتعامل بجدية مع البلاغات المتعلقة به، واتخاذ اجراءات حازمة مع الحسابات المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى حل مشكلات الخدمات خاصة تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والطرق. وخلال الجلسة طالب نواب بمعالجة تفاوت رواتب الموظفين في الجهات الحكومية واعادة هيكلة بعض الهيئات والمؤسسات ومنع «الواسطة» التي تؤدي الى ظلم الكفاءات. وشدد عدد منهم على ضرورة الالتفات الى ملفات الأخطاء الطبية والحوادث المرورية وتطوير التعليم وتحقيق الموازنة بين مخرجاته. من جهته، طالب النائب احمد الفضل بضبط الفضاء المنفلت ومنعه من بث السموم، ومن استئجار حسابات تثير الفتنة وتهاجم النواب في اعراضهم وشرفهم وأخلاقهم، داعيا النواب الى الالتزام بما رسمه سمو الامير من خارطة للعفو عن المحكومين في القضايا، وقال :علينا اكرام الوالد والكف عن مقترحات العفو الشامل. من جانبه اكد النائب عبدالوهاب البابطين ان كل ما نعانيه يحدث بسبب عدم ممارسة الديموقراطية الصحيحة لافتا الى ان ما لدينا مقصور على هامش من الحرية. ودعا رئيس الحكومة الى تعديل النظام الانتخابي من اجل وصول أغلبية برلمانية لها برنامج اصلاحي