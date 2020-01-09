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عواصم – الوكالات: أعلنت الدنمارك وإسبانيا وكندا نقل جزء من قواتها المنتشرة في العراق إلى الكويت مؤقتا بسبب التطورات الامنية والعسكرية هناك فيما أغلقت اليابان سفارتها في بغداد داعية مواطنيها الى مغادرة العراق. وأعلن رئيس وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن، أن جزءا من القوات الدنماركية العاملة ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة سيتم سحبها من قاعدة عين الأسد في العراق إلى الكويت، وكانت إسبانيا اعلنت ايضا أنها ستنقل جانبا من قواتها من العراق وأكد نائب رئيس وزراء إسبانيا أن بلاده ستعيد نشر بعض قواتها المتواجدة في العراق إلى الكويت. بدورها أعلنت كندا أنّها قرّرت تعليق عملياتها العسكرية في العراق ونقل قسم من نحو 500 من جنودها المنتشرين إلى الكويت. وقال رئيس هيئة الأركان الكندية الجنرال جوناثان فانس في رسالة إلى أسر العسكريين «في الأيام المقبلة، سيغادر هؤلاء الجنود مؤقتاً العراق الى الكويت بفضل جهود التخطيط من جانب التحالف وحلف شمال الاطلسي اننا نتخذ هذه الاجراءات لضمان سلامة وامن جنودنا». الى ذلك أغلقت اليابان سفارتها في العراق، مؤقتًا، ودعت المواطنين اليابانيين إلى المغادرة، بعد الهجمات الإيرانية على القواعد العسكرية الأميركية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليابانية «بسبب التوتر المتزايد في المنطقة واحتمال حدوث حالة غير متوقعة في المستقبل القريب، حضت السفارة اليابانية في العراق مواطنيها في هذا البلد على المغادرة، في أقرب وقت ممكن». وأضاف البيان أن اليابان ستساعد في إجلاء المواطنين من خلال القنصلية في أربيل».