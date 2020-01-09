الأولى

دبي – الوكالات: نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تعرض الإمارات لأي تهديدات إيرانية، إثر التوتر الأخير المتصاعد بين واشنطن وطهران. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على «تويتر» يؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن «ما تم تداوله من إشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، لذلك يُرجى توخّي الحذر والدّقة لدى نشر مثل هذه الاشاعات». وفي وقت سابق أكدت الإمارات أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، مؤكدة مجددا أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هو الحل الأمثل. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها والزائرين، مشددة على أن كل الأنشطة في الدولة وجميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.