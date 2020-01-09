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فيما دخل قرار الفلبين ايقاف عودة العمالة المنزلية «الخادمات» المغادرة الكويت الا بحصولهن على التصريح المخول لهن بالعودة حيز التنفيذ في الرابع من يناير الحالي نفت مصادر دبلوماسية فلبينية امتلاكها لاعداد الخادمات المنزلية المغادرة البلاد والمشمولات بقرار «منع العودة».

وقالت المصادر لـ«النهار» ان تصريح العمل في الكويت للخادمات شرط اساس لا استثناء فيه، لافتة الى ان الفلبين ليست معنية الآن بالاتفاق الموقع في الوقت السابق مع الكويت بخصوص استقدام عمالتها المنزلية، مؤكدة ان المباحثات مع الجانب الكويتي لم تشهد تقدماً حتى اللحظة. ولفتت المصادر الى ان القرار خاص بالعمالة المنزلية ولا يشمل العمالة الفنية، موضحة ان بلادها اخطرت الكويت وكذلك السفارة الفلبينية في البلاد أعلنت آلياتها حيال تعرض عمالتها في الكويت للاضطهاد أو أي مشاكل. وذكرت المصادر ان القرار الجديد صادر من أعلى السلطات الفلبينية والسفارة لن تتوانى بتنفيذه على أرض الواقع، مؤكدة عدم التهاون في حق عمالة بلادها.