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طمأنت الفنانة صفاء سلطان جمهورها على صحتها عبر حسابها على موقع الصور الشهير «انستغرام». وأوضحت أنها الآن في أحسن حال وصحتها ممتازة، كما قامت بشكر كل من سأل عليها وأطمئن على وضعها الصحي. عبرت صفاء سلطان عن حبها وامتنانها لكل من اطمئن عليها قائلة «شكرًا من كل قلبي لكل حدا سأل عن صحتي ولكل يلي وقفوا جنبي من اهلي ورفقاتي أنا ما حبيت اشغل بالكن حالياً أنا صحتي ممتازة وعم استعد للتصوير.. وانا الحمدلله انسانة مؤمنة بالله واستفقادات الله رحمة، بدعواتكن صرت احسن وبمحبتكن بكبر وبتشجيعكن بستمر.. بحبكن كتير». تفاعل عدد كبير من جمهور صفاء سلطان على مواقع التواصل الاجتماعي مع منشورها حيث حصل على 35 ألف إعجاب وأكثر من 500 تعليق يتمنون السلامة لها. الجدير بالذكر إن أحدث ما قدمته صفاء سلطان كان مشاركتها في مسلسل الحرملك مع عدد كبير من النجوم العرب، كذلك مشاركتها في مسلسل ناس من ورق ومسلسل بقعة ضوء الجزء 14. حفل ميريام فارس وسعد لمجرد في جدة أعلنت المطربة ميريام فارس عن حفلها الجديد في سماء الغربية بجدة بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام والذي سيشاركها فيه الفنان سعد لمجرد يوم الأحد الموافق 12 يناير، تم الإعلان عن بدء طرح التذاكر من الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً في جميع فروع فيرجين ميغا ستور. علقت ميريام فارس على البوستر الدعائي والذي قامت بنشره على حساباتها على مواقع التوصل الاجتماعي « جدة.. أنا قادمة»، وبالطبع ما أن أعلنت ميريام عن الحفل حتى توافدت التعليقات عليها التي تتمنى لها التوفيق. الجدير بالذكر إن ميريام فارس قد طرحت أغنية «حبيبي سعودي» أثناء حفلها الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي والتى شاركتها فيه الغناء الفنانة أنغام والفنان عبدالله الرويشد وقامت بنشر مقطع منها على حسابها على الانستغرام وسط ترحيب من الجمهور الحاضر.