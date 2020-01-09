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صباح الإنسانية

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حنان مطاوع مشغولة بتصوير «بنت القبائل»


تشهد الفنانة حنان مطاوع حالة من النشاط الفني في بداية العام الجديد، حيث إنها تواصل تصوير مسلسل «بنت القبائل»، وتنتظر عرض فيلمي «يوم وليلة» و«قابل للكسر». وقالت «مطاوع» انها لم تتعاقد على مسلسل «سيف الله» كما كتبت المواقع والجرائد، وأنها مشغولة حاليا بتصوير مسلسل «بنت القبائل»، الذي سيتم عرضه خلال الأيام المقبلة عبر أحد القنوات التلفزيونية. وكشفت «مطاوع» عن دورها بـ«بنت القبائل»، حيث تقدم شخصية «فارسة» من الصعيد وهي شخصيه لم تجسدها من قبل متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور. وأضافت «مطاوع» مسلسل «بنت القبائل» مأخوذ عن رواية تاريخية ويشاركني البطولة كلا من الفنان عمرو عبد الجليل، ومحمد رياض، ومحمود عبدالمغني، ومن إخراج حسني صالح. وعن فيلم «يوم وليلة» انتظر عرضه يوم 6 يناير، ويشاركني البطولة كلا من خالد النبوي، ودرة، والتي تدور أحدثه عن حياة المصريين في يوم مولد السيدة زينب.


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