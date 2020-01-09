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بعد تقديمه لفيلم «ليلة هنا وسرور»، الذي جمع أكثر من 35 مليون جنيه مصري على شباك التذاكر، يعود الممثل محمد إمام مجدداً إلى الواجهة بفيلم «لص بغداد» للمخرج أحمد خالد موسى، والذي طرحت الشركة المنتجة له، أول من أمس، على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، أول كليب دعائي، استطاع أن يحقق أكثر من مليون مشاهدة في غضون 7 ساعات فقط، ليمثل ذلك مؤشراً إلى إمكانية قدرة الفيلم الذي تشارك في بطولته أيضاً الممثلة ياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن توته، وصلاح عبدالله، على تحقيق النجاح على شباك التذاكر. الفيلم الذي يشارك فيه أيضاً الممثل أحمد رزق كضيف شرف، عبارة عن مغامرة كوميدية لا تخلو من الأكشن، وهي تدور حول مجموعة من الشباب يبحثون عن كنز مفقود، الأمر الذي يوقعهم في مواقف عدة لا تخلو من الكوميديا، فيما يتوقع أن تبدأ عروض الفيلم في كل الصالات 22 الحالي. علماً أن الفيلم من تأليف السيناريست تامر إبراهيم.