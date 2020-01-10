مال وأعمال

عاد اللون الأخضر إلى أسواق المال العالمية والخليجية أمس ، بعد التراجعات التي شهدتها عقب مقتل قائد فيلق القدس في غارة أميركية.

وانهت بورصة الكويت تعاملاتهاالاسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 108?5 نقاط ليبلغ مستوى 6230?2 نقطة بنسبة 1?77 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 214?8 مليون سهم تمت من خلال 9333 صفقة نقدية بقيمة 58?8 مليون دينار (نحو 194 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 63?9 نقطة ليصل الى مستوى 4845?6 نقطة بنسبة 1?34 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 100?6 مليون سهم تمت عبر 3757 صفقة نقدية بقيمة 7?4 ملايين دينار (نحو 24?4 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 130?4 نقطة ليصل لمستوى 6929?4 نقطة بنسبة 1?92 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 114?2 مليون سهم تمت عبر 5576 صفقة بقيمة 61?4 مليون دينار (نحو 202?6 مليون دولار).

وتسبب الهجوم الإيراني على قواعد أميركية في اضطراب الأسواق المالية العالمية في بداية الأمر، حيث أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

لكن الأسواق تنفست الصعداء بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية وإن الولايات المتحدة غير مضطرة للضرورة بالرد عليه.

وارتفع مؤشر السوق السعودية الرئيس «تاسي» وسط نشاط أسهم «أرامكو»، التي ارتفعت بنسبة 0.44 في المئة لتصل إلى 34.35 ريالا سعوديا.

وعوض مؤشر سوق دبي المالي خسائره ، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5 في المئة ليصل إلى 2753.97 نقطة ، وسط نشاط أسهم بنك دبي الإسلامي التي ارتفعت 0.91في المئة وأسهم شركة إعمار التي ارتفعت بنسبة 2.25 في المئة.

ومحا أيضا سوق أبوظبي خسائره، وحقق مؤشره الرئيسي ارتفاعاً قدره 1.02 في المئة، ليغلق عند 5070.51 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.84 في المئة وأغلق عند 1598.68 نقطة. وواصلت البورصة المصرية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن تجاهلت التراجعات في الأسواق العالمية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس بنسبة 0.92 في المئة ووصل إلى 13666.85 نقطة بعد ساعة ونصف من بداية التداولات.

وجاء هذا الأداء عقب تحسن أداء الأسواق العالمية، إذ قفزت الأسهم اليابانية بأكبر قدر خلال نحو شهر، لتعوض جميع الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة.

وزاد المؤشر نيكي 2.31 في المئة إلى 23729.87 نقطة، وهي أعلى زيادة بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ 13 ديسمبر. وقاد قطاعا التكنولوجيا والسلع غير الأساسية القطاعات الصاعدة، وارتفعت أسهم أومرون كورب لصناعة المكونات الكهربائية وبانداي نامكو هولدنغز لألعاب الفيديو.

وارتفع 217 سهماً على المؤشر نيكي مقابل تراجع ثمانية أسهم. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.63في المئة إلى 1729.05 نقطة.

ولامست الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا ، مقتفية أثر مكاسب أوسع نطاقا حققتها الأسهم العالمية. ونالت الدعم من تأكيد الصين على توقيع اتفاق «المرحلة واحد» التجاري مع الولايات المتحدة الأسبوع القادم مما أدى لانحسار المخاوف المرتبطة بالتجارة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المئة ليرتفع إلى مستوى قياسي عند 420.98، بينما ربحت أسهم ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، 1.1في المئة.

وارتفع سهم بي.إم.دبليو 0.8 في المئة ، إذ يقول متعاملون إن إكسان للسمسرة رفعت تصنيف السهم.

وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة المؤشرات الفرعية الأفضل أداء في المنطقة وقاد المكاسب ارتفاع سهم إنفنيون تكنولوجيز لصناعة الرقائق 2 في المئة.

وأغلقت الأسهم الأميركية مرتفعة، بعد تصريحات ترمب، لكن السوق قلصت مكاسبها بشدة أواخر الجلسة إثر تقارير عن انفجارات في بغداد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 161.79 نقطة، بما يعادل 0.57 في المئة ليصل إلى 28745.47 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.88 نقطة أو 0.49 في المئة، مسجلاً 3253.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.66 نقطة أو 0.67 في المئة إلى 9129.24 نقطة.

