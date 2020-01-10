مال وأعمال

تراجعت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني في ظل إحجام الولايات المتحدة وإيران عن مفاقمة الصراع، إذ تعود الأسواق لتبني نهج أكثر إقبالا على المخاطرة بفضل آمال اتفاق تجاري أميركي صيني. ومحا الين، الذي يُعتبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية بفضل عمق سيولته وفائض ميزان المعاملات الجارية الياباني، سريعا مكاسبه التي حققها بعد الهجوم الصاروخي.

وكان في أحدث التعاملات منخفضا 0.2 في المئة عند 109.36، وهو أدنى مستوياته في أسبوع ونصف الأسبوع. وهبطت العملة الأميركية 0.1 في المئة مقابل اليورو، إذ جرى تداول اليورو مقابل 1.1115 دولار، وبنفس النسبة أمام الجنيه الاسترليني الذي بلغ في أحدث التعاملات 1.3112 دولار.

وصعد اليورو أيضا مقابل الفرنك السويسري، وهو ملاذ آمن آخر، 0.2 في المئة إلى 1.0833.

وزاد اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 6.9175 أمام الدولار خلال الليل في الأسواق الخارجية، مدعوما أيضا بقراءة مستقرة للتضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1557.34 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولارات. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1559.80 دولاراً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاديوم ذروة قياسية عند 2149.50 دولارا للأوقية بفضل استمرار مخاوف بشأن المعروض، وصعد في أحدث تعاملات 1.8 في المئة إلى 2142.51 دولارا للأوقية. واستقرت الفضة عند 18.08 دولاراً للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر عند 18.85 دولارا ، بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 955.61 دولارا.

