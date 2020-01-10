مال وأعمال

قالت وزارة التجارة إن ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين سيوقع اتفاق «المرحلة واحد» في واشنطن الأسبوع القادم. وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة إن ليو سيزور واشنطن في الفترة من 13 إلى 15 يناير. وأبلغ قاو الصحافيين في مؤتمر صحافي دوري أن فريقي التفاوض من الجانبين مازالا على اتصال وثيق بشأن ترتيبات محددة للتوقيع.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في 31 ديسمبر إن اتفاق المرحلة واحد مع الصين سيُوقع في 15 يناير كانون الثاني في البيت الأبيض. كما قال ترامب إنه سيوقع الاتفاق مع «ممثلين على مستوى رفيع للصين»، وإنه سيسافر في وقت لاحق إلى بكين لبدء محادثات المرحلة التالية. ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق المرحلة واحد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي إلى خفض رسوم جمركية وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة من الولايات المتحدة بينما سيعالج بعض النزاعات بشأن حقوق الملكية الفكرية.

