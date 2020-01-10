مال وأعمال

أدى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان والتي بلغت حدتها مع تراجع السيولة النقدية في الأسواق واتخاذ المصارف تدابير مالية قاسية حددت سقوفا للسحوبات الى اقفال عشرات المؤسسات وفقدان الاف الموظفين عملهم.

ودفع تراجع السيولة ولاسيما حجم الدولار الأميركي الى اتخاذ المصارف إجراءات قيدت السحوبات المالية ما وضع مؤسسات القطاع الخاص تحديدا امام تحدي الاستمرار في ظل فقدانها فرص الاقتراض من المصارف من جهة وعجزها عن تأمين الدولار لانجاز معاملاتها التجارية مع الخارج من جهة أخرى.

ورفعت الهيئات الاقتصادية صوتها في وجه الدولة معلنة رفضها المطلق لزيادة الاعباء الضريبية على المؤسسات مطالبة «بإلغاء الضرائب الجائرة لان القطاع الخاص الذي يمثل ثلاثة ارباع المجتمع اللبناني هو الآن ينهار مثل حجارة الدومينو كما ان الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الانتاجية تحتضر في حين لا يوجد مبادرات جدية في الأفق».

وقالت في بيان لها أصدرته منذ شهرين ان «القطاع الخاص سلف الدولة والاقتصاد الكثير من خلال الزيادات الضريبية الهائلة التي فرضت عليه منذ العام 2017».

واعتبرت «ان العلاج الحقيقي يكمن في إعادة هيكلة القطاع العام وخفض نفقاته بالإضافة الى وقف التهريب الى لبنان وانهاء الاقتصاد غير الشرعي ومعالجة ملف الكهرباء ومكافحة الفساد».

وأدى فقدان السيولة وتوقف الإنتاج وعجز المؤسسات التجارية والصناعية عن استعمال حساباتها الجارية في المصارف الى تهديد العديد منها بما اطلقوا عليه «العصيان الضريبي» أي التوقف عن دفع الضرائب للدولة حتى الاستجابة لمطالب القطاع الخاص.

وطالبت هذه المؤسسات الدولة تجميد الضرائب ووقف الغرامات على المتأخرات وإجبار المصارف على تخفيض الفوائد وعدم ملاحقة المتأخرين عن دفع أقساط ديونهم. وفي هذا الصدد قال الوزير السابق ورئيس جمعية الصناعيين السابق فادي عبود انه «اذا استمرت الأوضاع في المنحى الذي تسير به فإن النصف الأول من العام الحالي سيؤدي الى خسارة 50 الف فرصة عمل في القطاع الصناعي ما يرفع من معدلات البطالة».

ولفت الى ان الصناعيين عاجزين عن استيراد المواد الخام لحاجتهم الى الدولار ما يدفعهم الى الحصول على الدولار من الصرافين وتحمل فارق السعر الكبير بين السعر الرسمي لصرف الدولار (1507 ليرات مقابل الدولار الواحد) وسعر الصرف المتداول في سوق الصيرفة (يتخطى أحيانا كثيرة 2000 ليرة مقابل الدولار).

من جهته، قال الخبير المالي الدكتور موفق اليافي في تصريح لـ (كونا) ان «القسم الأكبر من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص باستثناء المصارف اجرت إعادة هيكلة وتقوم بدفع قسم من الرواتب مع منح الموظفين اجازات قسرية».

وكان اجتماع للجنة المال والموازنة في البرلمان اقر في 26 من ديسمبر الماضي «تجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن التعثر في تسديد القروض السكنية حتى نهاية يونيو 2020 او ستة اشهر من تاريخ نشر الموازنة». وأشارت اللجنة الى ان ما يسري على القروض السكنية يسري أيضا على القروض الصناعية والزراعية والمستحقات الضريبية بأنواعها الواردة في موازنة 2020 في الظروف التي يعيشها لبنان والصرف من الخدمة لأعداد من الموظفين او تخفيض ما يصل الى نصف قيمة الراتب للعديد من بينهم.

وبدوره، أكد الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ان الاقتصاد اللبناني يعمل بنصف طاقته وان التقديرات تشير الى فقدان حوالي 10 آلاف موظف في القطاع الخاص عملهم وتراجع مرتبات نحو 50 الف موظف منهم بنسب متفاوتة مابين 20 و50 في المئة من المرتب.

