مال وأعمال

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» ان سعر سلة خاماتها الـ 14 تراجع بواقع سنتين ليستقر عند 69?60 دولارا للبرميل مقارنة بـ 69?62 دولاراً للبرميل.

وذكرت نشرة وكالة انباء «أوبك» ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 04ر64 دولارا للبرميل.

وتضم سلة «أوبك» التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا وهي خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري وزافيرو غينيا الاستوائية ورابي الخفيف (غابون) وخام جينو (الكونغو) وخام مربان الإماراتي.

يذكر ان الاتفاق الاخير المبرم في السادس من شهر ديسمبر الماضي بين وزراء نفط منظمة «أوبك» ومنتجين مستقلين يقضي بزيادة حجم التخفيض بواقع 500 الف برميل في اليوم ليصبح بذلك الخفض الاجمالي المقرر 1?7 مليون برميل خلال الربع الاول من العام الحالي.

