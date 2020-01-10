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اعتبرت شركات الطيران في العالم شهر نوفمبر من العام المنصرم 2019 هو شهر السعد بل الشهر الذهبي في مختلف شهور السنة على مدى السنوات العشرة الأخيرة حيث حقق فيه حركة السفر اعلى ارقامها مما عزز مكانة الربع الأخير من العام الماضي عن سابقيه وأعطى الامل بان يحقق العام الحالي 2020 الأرقام المستهدفة

و أظهرت الاحصاءات أن الطلب على حركة النقل الجوي للركاب (المقاس بالكيلومترات المخصصة للإيرادات) ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الشهر في عام 2018. و زادت السعة (كيلومترات المقعد المتاح ( بنسبة 1.8%، وارتفع عامل الحمل 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 81.1%، وهو رقم قياسي لأي نوفمبر.

وعكس الربع الأخير من العام 2019 للتطورات الإيجابية في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، جنبًا إلى جنب مع دلائل على تحسن الثقة في الأعمال التجارية، أن تدعم زيادة الطلب على السفر.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 7.4%، بزيادة من 5.6% وارتفع معامل الحمولة 5.0 نقطة مئوية إلى 73.2%. كان الأداء القوي مدفوعًا بالطلب القوي من / إلى أسواق آسيا وأوروبا.

كما شهدت شركات طيران آسيا والمحيط الهادئ زيادة في حركة المرور بنسبة 3.9% وارتفعت السعة 2.8% وعامل الحمولة ارتفع 0.8 نقطة مئوية إلى 79.9%. في الوقت الذي تتزايد فيه الأحجام المعدلة موسميا.

وحققت شركات الطيران الأوروبية زيادة بنسبة 1.2 % في حركة المرور وارتفع الطلب الدولي على شركات الطيران في أميركا الشمالية بنسبة 2.3 %، كما ارتفعت حركة الطيران في شركات الطيران الأفريقية بنسبة 4.9%.

و حقق سوق الطيران في جنوب أفريقيا أداء قوي، وشهدت الخطوط الجوية الهندية عودة إلى نمو مزدوج الرقم لأول مرة منذ يناير 2019، حيث ارتفعت حركة المرور بنسبة 11.3 %.

ورغم التفاءل في حركة نقل الركاب في اعلى درجاته، كان التشاؤم هو السمة السائدة في توقعات الشحن الجوي في العام الجاري 2020 بعدما سجلت في الربع الأخير من العام الماضي 2019 معدل انكماش مخيف، حيث عانت خطوط الطيران في آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط من انخفاضات حادة في النمو السنوي في إجمالي أحجام الشحن الجوي بينما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضًا أكثر اعتدالًا. كانت أوروبا وافريقيا هما المنطقتان الوحيدتان اللتان سجلتا نموا طفيفاً في الطلب على الشحن الجوي.

وقد انخفضت أحجام الشحن لشركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 3.0% مقارنة بالفترة العام الماضي على خلفية التحديات التشغيلية والجيوسياسية التي تواجه بعض شركات الطيران الرئيسية في المنطقة، كما شهدت شركات الطيران في أميركا الشمالية انخفاضًا في الطلب بنسبة 1.1% كما انخفض طلب الشحن في شركات الطيران في أميركا اللاتينية بنسبة 3.4% وقد أثرت الرياح المعاكسة الاجتماعية والاقتصادية المختلفة في الاقتصادات الرئيسية في المنطقة على أداء الشحن الجوي في المنطقة. انخفضت السعة بنسبة 2.3 % على أساس سنوي.

وعلى الرغم من انخفاض الطلب، كان أداء نوفمبر هو الأفضل في ثمانية أشهرفي العام الماضي، مع تسجيل أبطأ معدل انكماش سنوي منذ مارس 2019. في جزء منه، تعكس نتائج نوفمبر الأهمية المتزايدة لأحداث التجارة الإلكترونية الكبيرة مثل يوم العزاب في آسيا والجمعة السوداء.

