مال وأعمال

يتواصل اقبال عملاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» على خدمة «بيتك اكسبرس «KFH Xpress لتحويل الأموال بشكل فوري وسريع وآمن الى معظم دول العالم، وتؤكد المؤشرات ارتفاع عدد عمليات التحويل من خلال الخدمة الجديدة، بالاضافة الى تلقي كم كبير من الاستفسارات عبر الخدمة الهاتفية في «بيتك» حول الخدمة الجديدة، بما يعكس مدى اهتمام العملاء وتوجههم لاستخدامها، ورغبتهم فى الاستفادة من مزاياها العديدة ومنها تحويل الاموال مباشرة من حساب العميل من خلال الخدمة المصرفية عبر الانترنت KFH Online اوتطبيق kfhonline للهواتف الذكية، الى المستفيدين فى أي مكان و أي وقت، ما يوفر الوقت والجهد، ويساعد فى تسهيل عملية تحويل الاموال بأمان، ومن خلال عدة خيارات للاستلام وباسعار تنافسية وبتغطية شاملة لمعظم دول العالم تقريبا.

وتقدم الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وباسعار تنافسية على مستوى السوق، من حيث سعر التحويل المميز ومصاريف الخدمة، كما ان الخدمة موافقة لاحتياجات شريحة واسعة من العملاء، ومناسبة لتطلعاتهم، حيث تم تصميم وهيكلة الخدمة وفق الضوابط والاعتبارات التنظيمية والرقابية، مع مراعاة جميع الاحتياجات والمتطلبات المناسبة للعملاء، وفق اعتبارات الجودة والسرعة والامان والسعر، وتعتبر خدمة «بيتك اكسبرس» الوسيلة المثالية لتحويل الاموال عبر الحدود.

وتوفر خدمة «بيتك اكسبرس» عدة خيارات لاستلام الأموال حسب رغبة العميل وظروف المستلم فى البلد المرسل اليه، فإما أن يكون الاستلام نقدا، أومن خلال الايداع فى حساب مصرفى للمستفيد باحد البنوك، أويتم التسليم يدا بيد عند باب المنزل، في بعض الدول المتاح بها الخدمة، كما يستطيع العميل الغاء عملية التحويل واسترجاع الأموال المحولة، إذا لم يتم تحصيلها، دون اية مصاريف إضافية، كما يمكنه قبل ان يتخذ قرار التحويل معرفة سعر التحويل وقيمة الرسوم، وذلك لتحقيق اعلى درجات الشفافية والثقة فى تنافسية الخدمة، من حيث الكلفة، وجودتها، وجانب المزايا والتسهيلات.

