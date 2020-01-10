مال وأعمال

استقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوى منذ 2008 خلال شهر نوفمبر ، مع انخفاض عدد الأشخاص العاطلين عن العمل.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات «يوروستيت»، أن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر عند مستوى 7.5 في المئة بنهاية شهر نوفمبر، وهي نفس مستويات الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سوف يسجل 7.5 في المئة خلال نوفمبر.

ولا يزال معدل البطالة في منطقة اليورو بذلك هو الأدنى منذ يوليو عام 2008.

وأوضحت البيانات أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في منطقة اليورو تراجع بمقدار 10 آلاف شخص خلال نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر2019.

أما على أساس سنوي، فإن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في منطقة اليورو هبط بمقدار 642 ألف شخص.

