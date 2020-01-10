مال وأعمال

توقع البنك الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري 6 بالمائة خلال العام المالي المقبل 2020 - 2021؛ بدعم نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، التي ساهمت في تحسين بيئة مناخ الأعمال، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح البنك الدولي في تقريره السنوي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي، أن المتغيرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري تجعله أكثر استقراراً وأكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو تفوق غيره من اقتصادات المنطقة المعتمدة على العائدات النفطية.

ورصد البنك في تقريره، أوجه تحسن الوضع الاقتصادي داخل مصر متمثلة في زيادة صادرات البلاد، واستقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر في الدفع بعجلة النمو، وانتعاش قطاع السياحة بفضل مبادرات الحكومة للارتقاء بالقطاع؛ ما ساهم في تحقيقه عائداً قياسياً العام الماضي بلغ 12.5 مليار دولار.

