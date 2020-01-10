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تنطلق في السادسة من مساء اليوم الجمعة 10 يناير 2020 اعمال الدورة 12 لمهرجان المسرح العربي تحت رعاية سامية من الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الاردنية الهاشمية وبدعم من لدن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الامارات العربية المتحدة ويتنافس على عروض المهرجان 15 عرضا مسرحيا من بينها 9 عروض تتنافس على جائزة القاسمي لافضل عرض مسرحي . وتعتبر الكويت من خلالها مسرحها حاضر اساسي عبر عملين من ابرز النتاجات المسرحية التى قدمت خلال الموسم المسرحي الاخير وهى مسرحية «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي ومسرحية « على قيد الحلم « لفرقة مسرح الشباب .

ونشير الى ان العروض التى تأهلت للمشاركة في الدورة 12 من مهرجان المسرح العربي التي ستنطلق اعتبارا من اليوم في العاصمة الأردنية عمّان من 10 إلى 16 يناير 2020، ومنوهين الى ان هذا الاختيار بناء على تقرير لجنة عربية عملت على دراسة 114 ملفاً لعروض تتنافس على الدخول في المسار الأول المهرجان – وهو مسار لا تنافس أو جوائز- وعروض تتنافس على الدخول في المسار الثاني جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي للعام 2019، وقد طابقت اللجنة الشروط والمعايير التي تتضمنها استمارة المهرجان، وعليه فقد تأهل 15 عملاً مسرحيا للمسارين على النحو التالي :

- المسار الأول: مسار الدورة 12 من مهرجان المسرح العربي :

- أيام صفراء، مسرح الهناجر، مصر، تأليف دانييلا يا نيتش، إعداد عمر توفيق، إخراج أشرف سند.

- ثلاث حكايا، المسرح القومي دمشق، سورية، تأليف أزوالدو دراغون، إخراج أيمن زيدان.

- رهين، المسرح الجهوي باتنة، الجزائر، تأليف محمد بويش، إخراج شوقي بوزيد.

- سماء أخرى، مسرح أكون، المغرب، عن يرما للوركا، نص محمد الحر، إخراج محمد الحر.

- على قيد الحلم، مسرح الشباب، الكويت، تأليف تغريد الداود، إخراج يوسف البغلي.

- كيميا. المسرح القومي، دمشق، سورية، تأليف ألكسندر ابرازتسوف، إعداد عجاج سليم، إخراج عجاج سليم.

- المسار الثاني: النسخة الثامنة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي للعام 2019:

- الجنة تفتح أبوابها متأخرة، الأردن، تأليف فلاح شاكر، إعداد يحيى البشتاوي، إخراج يحيى البشتاوي.

- الصبخة، مسرح الخليج العربي، الكويت. تأليف وإخراج عبدالله العابر.

- النمس، المسرح المفتوح ، المغرب، تأليف عبد الإله بنهدار. إخراج أمين ناسور.

- بحر ورمال، مسرح الشمس، الأردن، تأليف ياسر قبيلات، إخراج عبد السلام قبيلات.

- جي بي إس، المسرح الوطني، الجزائر، تأليف وإخراج محمد شرشال.

- خرافة، كرنف آر للإنتاج، تونس، تأليف علي عبدالنبي الزيدي، إعداد رضوان عويساوي، إخراج أيمن النخيلي .

- سماء بيضاء، كلندستينو، تونس، تأليف وإخراج وليد الدغسني.

- قاعة الانتظار 1، شارع الفن للإبداع، المغرب، تأليف وإخراج أيوب أبو نصر.

- مجاريح، مسرح الشارقة الوطني، الإمارات، تأليف اسماعيل عبدالله، إخراج محمد العامري.

وكان الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبدالله، أعلن تفاءله بفعاليات هذه الدورة من المهرجان، مشيراً إلى أنها ستشهد تنوعاً فنياً لافتاً، ورحب بتأهل ستة مخرجين لم يسبق أن شاركوا في الدورات الأحد عشر الماضية من المهرجان.كما شكر الأمين العام كل المتقدمين للمشاركة في المهرجان مؤكداً أن عروضاً كثيرة من التي لم تتأهل حملت رؤى إبداعية تحترم.

وحري بالذكر ان العروض ستنطلق اعتبارا من عصر الغد وستكون مسرحية «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي اول العروض التي ستتنافس على جائزة «القاسمي» لافضل عرض مسرحي عربي لعام 2020 .

? مسرحية «رهين» المسرح الجهوي باتنة، الجزائر، الوقت: 4 عصراً.

? مسرحية «الصبخة» مسرح الخليج العربي، الكويت، الوقت: 6:30 ويعاد العرض الساعة 8:30 ليلاً.

? مسرحية «سماء بيضاء»، تونس، الوقت: 5:30 ويعاد العرض الساعة 7:30 ليلاً.

? الندوة الفكرية:

? الجلسة الأولى: السخرية والغروتيسك عند خالد الطريفي.

? الجلسة الثانية: شهادات في تجربة جماعة الفوانيس المسرحية.

