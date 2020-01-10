إضاءات

أعلنت الهيئة العربية للمسرح أسماء لجنة تحكيم عروض النسخة 9 من جائزة سمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي في الدورة الثانية عشرة من مهرجان المسرح العربي التي ستقام في الأردن في الفترة من 10 – 16 يناير المقبل ، حيث ضمت اللجنة كلاً من المسرحي خالد جلال من مصر، والفنانة د. شدى سالم من العراق، والباحث د. عادل الحربي من السودان، والفنانة اللبنانية لينا خوري، والمسرحي إيهاب زاهدة من فلسطين. وتمثل تلك الكوادر عناصر بارزة من البصمات المسرحية في مسرحنا العربية. كما حرصت اللجنة المنظمة على اختيار عناصر لا تتنافس دولة في مسابقة – القاسمي – لأفضل عرض مسرحي. هذا وسوف تتنافس تسعة عروض على النسخة الثامنة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي للعام 2019 هي كالتالي :

- الجنة تفتح أبوابها متأخرة، الأردن، تأليف فلاح شاكر، إعداد يحيى البشتاوي، إخراج يحيى البشتاوي.

- الصبخة، مسرح الخليج العربي، الكويت، تأليف وإخراج عبد الله العابر.

- النمس، المسرح المفتوح، المغرب، تأليف عبد الإله بنهدار، إخراج أمين ناسور.

- بحر ورمال، مسرح الشمس، الأردن، تأليف ياسر قبيلات، إخراج عبدالسلام قبيلات.

- جي بي إس. المسرح الوطني، الجزائر، تأليف وإخراج محمد شرشال.

- خرافة، كرنف آر للإنتاج، تونس. تأليف علي عبدالنبي الزيدي، إعداد رضوان عويساوي، إخراج أيمن النخيلي.

- سماء بيضاء، كلندستينو، تونس، تأليف وإخراج وليد الدغسني

- قاعة الانتظار 1، شارع الفن للإبداع، المغرب، تأليف وإخراج أيوب أبو نصر.

- مجاريح، مسرح الشارقة الوطني، الإمارات، تأليف اسماعيل عبد الله. إخراج محمد العامري.

