إضاءات

ضمن توجه اضافي ومتجدد في مسيرة مهرجان المسرح العربي تأتي تجربة الندوة الفكرية لتتجاوز كل ما هو مستعاد ومكرر عبر اقامة 11 ندوة فكرية كانت نتيجة حتمية للحوار والبحث الذى قامت به الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع نقابة الفنانين الاردنيين ووزارة الثقافة الاردنية .

هذا وستبدأ الندوات اليومية صباح يوم السبت المقبل بجلسة مفتوحة تستعرض السخرية و«الغروتيسك» في مشروع المخرج والممثل المسرحي خالد الطريفي، تديرها الفنانة أمل الدباس تليها شهادات تلخص تجربة فرق الفوانيس المسرحية بمشاركة الفنانة نادرة عمران وآخرين.

ويقدّم المخرج المصري خالد جلال رؤية مركز الإبداع في القاهرة حول الارتجال والعمل الجماعي في بناء العروض، فيما يتقاسم فاضل الجعايبي وجليلة بكار تقديم تجربتهما الفكرية والفنية بعنوان «فاميليا» على مدى 43 عاماً.

ويشتمل برنامج الندوات على «الصورة والأسطورة في تجربة مسرح الرحالة»، و«الشأن النسوي في فرقة المسرح الحر»، و«الموسيقى في تجربة فرقة على الخشب»، و«فيزياء الجسد عند فرقة المسرح الحديث»، و«مسرحة المكان في تجربة انتصار عبد الفتاح»، و«تطبيقات في البايوميكانيك من خلال تجربة فاضل الجاف» وذلك قبل جلسة ختامية للحصيلة والتوصيات.

وحري بالذكر انه ستتنافس 9 عروض على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأفضل عمل فيما تُعرض 6 مسرحيات خارج المسابقة، وذلك على 4 مسارح في عمّان بين مركز الحسين الثقافي ومسرح الشمس والمركز الثقافي الملكي (المسرح الرئيس والدائري).

