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يحط في العاصمة الأردنية هذه الأيام أكثر من(400) ضيف من أهم صناع المسرح في عالمنا العربي وذلك للمشاركة في فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته (12) والتي ستنطلق مساء اليوم الجمعة في مدينة عمان برعاية سامية من الملك عبدالله بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. وينظم المهرجان بدعم وإسناد من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى مدى اليومين الماضيين، لمسنا ذلك المستوى الرفيع للتنظيم ومن قبله حسن الضيافة، وهو ليس بالأمر المستغرب على «النشامى» الأردنيين.

ونشير هنا الى أن الدورة الثانية عشرة من عمر مهرجان المسرح العربي، حينما تحط رحالها مجدداً في العاصمة الأردنية، فإنها كانت قد طافت في أنحاء العالم العربي، حصاده الحراك.. والتفاعل.. والنبض المتجدد لمسرح عربي جديد.

كما أن الدورة الثانية عشرة لمهرجان المسرح العربي، ومنذ القراءة الأولى لنوعية الأعمال المتنافسة على جائزة «القاسمي»لأفضل عرض مسرحي، أو تلك التي تذهب الى العروض الموازية تؤسس الى ترسيخ جيل من المسرحيين الشباب راحوا يشكلون رهاننا المسرحي لمستقبل المسرح في العالم العربي.

الدورة الثانية عشرة لمهرجان المسرح العربي عنوانها الشباب هم المستقبل.

وعلى المحبة نلتقي

