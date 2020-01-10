علم ومعرفة

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، افتتح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري، الدورة السادسة والعشرين من مهرجان القرين الثقافي على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

حضر حفل الافتتاح كوكبة من الشخصيات العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكان في مقدمة الحضور أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجيل، الإعلامي الكبير محمد السنعوسي والفنان القدير محمد المنصور الحائزة على جائزة الدولة التقديرية ، والأمين المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري، والأمين المساعد لقطاع الفنون د. بدر الدويش، وقدم فقرات الحفل المذيع عبدالعزيز الدرويش.

ونيابة عن راعي الحفل سمو رئيس مجلس الوزاراء الشيخ صباح الخالد ألقى الوزير الجبري كلمة جاء فيها: يطيب لي ويسرني أن أرحب بكم جميعًا، وأن أكون بينكم في هذا العرس الثقافي الكبير، لنحتفل معًا بافتتاح مهرجان القرين الثقافي في دورته السادسة والعشرين تحت رعاية سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الذي شرفني أن أنوب عن سموه لحضور حفل الافتتاح لهذه التظاهرة المهمة التي نلتمس من خلالها جميعًا ارتقاء مهرجان القرين الثقافي السنوي برسالة دولة الكويت السامية وموقعها على الساحة الثقافية العربية والدولية، برعاية سامية من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الاحمد الصباح، وبتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء. وأضاف: اعتاد مهرجان القرين الثقافي على اختيار شخصية مؤثرة في المشهد والعطاء الثقافي تتجاوز الحدود الجغرافية لتكون إضافة نوعية متميزة للمهرجان، وكان ان اختير الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين من دولة الكويت شخصية المهرجان نظرًا لكونه شخصية بارزة دخلت تاريخ الثقافة العربية والعالمية من أوسع الأبواب، فقد اجتهد ونجح وتألق، وكتب اسمه في التاريخ، وصار أحد أعلام الثقافة العربية، يؤثر فيها مثلما يؤثر في الثقافة العالمية، وعمل على نشر اللغة العربية وتكريس حضورها بين اللغات العالمية، داعيا إلى التعايش والتسامح مع الآخرين، ومد جسور المحبة والسلام بين الشعوب، وحقق على أرض الواقع ولادة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية التي انطلقت من القاهرة عام 1989 تحت اسم جائزة عبدالعزيز البابطين للإبداع الشعري.

تنمية

تطرق الجبري في كلمة الافتتاح إلى أن القرين منذ انطلاقته الأولى عام 1994 أصبح علامة ثقافية تبرز ألوان الإبداع وتجلياته المختلفة من ثقافة وفن وأدب، حيث أولت دولة الكويت منذ مرحلة ما بعد الاستقلال أهمية كبيرة للشأن الثقافي بمختلف روافده، كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة الشاملة.

كما أكد أن استثمار المهرجان في هذا الوقت من كل عام، من بعد تظاهرة معرض الكويت الدولي للكتاب، يعكسان حجم الانتاج الفكري والثقافي الكثيف في دولة الكويت، ويؤكدان الانفتاح والتفاعل الحيوي لبلادنا مع العديد من الدول العربية الشقيقة، والإسلامية والأجنبية الصديقة، التي تشاركنا عرسنا الثقافي هذا، وهي فرصة سنوية سانحة لابراز الانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى، واعلاء قيم التآخي والتسامح والتعايش السلمي في العالم.

وأضاف الوزير: لا يسعنا في هذا الصدد إلا أن نشيد بجهود الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في رسم واعتماد برنامج المهرجان، وبشكل يواكب المستجدات المتسارعة للمشهد الثقافي المحلي والعربي والعالمي، آخذًا في الاعتبار عنصر التنوع ليشمل النشاطات الفكرية والثقافية والفنية، والمسرحية والأدبية، والأنشطة الفنية التشكيلية العربية والعالمية، إضافة إلى رعاية المهرجان مواكب تكريم وتقدير الرواد والمبدعين من أبناء دولة الكويت في مختلف المجالات، بمنحهم جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية. ونزف أسمى آيات التهاني للفائزين هذا العام بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية. وتابع: استكمالًا لمسيرة دولة الكويت الثقافية نأمل أن نلتقي في العام المقبل على أرض الكويت الحبيبة أرض السلام والتسامح، لنحتفل باختيارها عاصمة الثقافة العربية مرة أخرى بعد قرار الدورة العشرين لمؤتمر وزراء الثقافة في الوطن العربي بهذا الشأن، تقديرًا لدولة الكويت ولمكانتها ودورها الثقافي العربي.

واختتم وزير الإعلام كلمته بالتوجه بالشكر الجزيل لضيوف دولة الكويت في مهرجان القرين من دول وشخصيات نجلها ونقدرها، ونثمن لها مساهماتها في احياء هذا المهرجان الثقافي الكبير.

تكريم

شهد الافتتاح تكريم صناع الفيلم الروائي الكويتي الشهير «العاصفة»، حيث قام الوزير الجبري، والأمين العام للمجلس الوطني بتكريم مخرج الفيلم الاعلامي القدير محمد السنعوسي، وبطلي العمل الفنانين الكبيرين الراحلين عبدالحسين عبدالرضا، وخالد النفيسي، والمؤلف الراحل عبدالأمير التركي، ومونتير الفيلم المساعد محمد المنصور، ومساعدي المخرج عبدالرحمن الشايجي، واحمد عبدالله البخشي، وفرقة حمد بن حسين للفنون البحرية، وكرم مايسترو الفرقة الاوركسترالية كمال الدين أورنفاي، ومؤلف الرؤية الفنية للعمل الموسيقي «العاصفة سيمفوني» د. سليمان الديكان.

يذكر أن «العاصفة» يعتبر أول فيلم كويتي من إنتاج تلفزيون دولة الكويت عام 1965، وتعامل مع مرحلة اكتشاف النفط ليعكس اثر «العاصفة» في تغير المفاهيم الاجتماعية الراسخة.

إبداع موسيقى

تضمنت ليلة الافتتاح استعادة فيلم «العاصفة» عبر عرض سينمائي أوركسترالي بعنوان «العاصفة سيمفوني» بقيادة المايسترو كمال الدين أورنفاي، وصاغ الرؤية الفنية للعمل المؤلف الموسيقي د. سليمان الديكان الذي قدم رؤية مبدعة، جمعت بين الأوركسترا والعزف الحي ومشاهد من الفيلم. اتسم العرض بالفرجة البصرية والمتعة الموسيقية، حيث عزفت الفرقة المكونة من عازفين عالميين، بمصاحبة فرقة للتراث الكويتي، موسيقات متنوعة مع عرض مشاهد من الفيلم، في امتزاج فني رفيع وسط تفاعل الحضور الجماهيري الكبير.

وفور انتهاء العرض، عبر مؤلف الرؤية الفنية « د. سليمان الديكان عن سعادته الغامرة بالنجاح الذي حققه العمل وأكد أنها بالفعل ليلة فنية لا تنسى. كما عبر عن فخره واعتزازه بتقديم هذا العمل بمشاركة نخبة من العازفين العالميين وعلى رأسهم المايسترو الأوزبكي العالمي كمال الدين أورنفاي.

يذكر أن المهرجان ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتستمر أنشطته حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

