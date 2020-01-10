عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: سادت أجواء التهدئة امس بين واشنطن وطهران اثر ايام من التوتر والضربات العسكرية حيث اكدت واشنطن انها لا ترغب في استخدام القوة العسكرية ضد ايران، وأنها مستعدة للتفاوض معها «دون شروط مسبقة» فيما اعلنت طهران انها لا تسعى الى التصعيد او الحرب مع الولايات المتحدة.

وكتبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في الرسالة التي وجهتها للأمم المتحدة ان واشنطن «مستعدة للدخول دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع ايران لمنع تعريض السلام والأمن الدوليين لمزيد من الخطر او للحيلولة دون حدوث تصعيد من جانب النظام الايراني».

وكتبت كرافت ان قتل سليماني في بغداد يوم الجمعة كان مبرراً بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفة «الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ اجراءات اضافية في المنطقة اذا اقتضت الضرورة لمواصلة حماية جنودها ومصالحها» وقالت كرافت ان قتل سليماني والضربات الجوية الأميركية في العراق وسورية يوم 19 ديسمبر التي استهدفت ميليشيا مدعومة من ايران جاءت «رداً على تصعيد هجمات مسلحة شنتها الجمهورية الاسلامية الايرانية وفصائل تدعمها في الأشهر الأخيرة على قوات ومصالح اميركية في الشرق الأوسط».

واكدت كرافت ان واشنطن «تكرر ما قالته على مدى السنوات الماضية» من انها ما زالت «ملتزمة بالحل الدبلوماسي دون شروط مسبقة، ومن خلال مفاوضات جادة مع ايران، بهدف ازالة التهديد المحدق بالسلام والأمن الدوليين، ومنع التصعيد من قبل النظام الايراني».

بدورها، بررت ايران كذلك اعمالها مستندةً الى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن وكتب مجيد تخت روانجي، مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة، ان ايران «لا تسعى لتصعيد او لحرب» بعد ان مارست حقها في الدفاع عن النفس بالقيام «برد عسكري محسوب ومتناسب يستهدف قاعدة جوية اميركية في العراق». وأضاف «العملية كانت دقيقة واستهدفت عناصر عسكرية بما لا يترك آثاراً جانبية على مدنيين او اصول مدنية في المنطقة». وتابع «تحذر ايران من اي مغامرات عسكرية اخرى تستهدفها وتعلن عزمها على مواصلة الدفاع عن شعبها وسيادتها ووحدة وسلامة اراضيها بضراوة وبما يتناسب مع القوانين الدولية المطبقة ضد اي عدوان». وأضاف ان ايران تحترم «تماماً» سيادة العراق.

في غضون ذلك اطلق اعضاء جمهوريون وديموقراطيون في الكونغرس الأميركي نداء موحدا نادرا طالبوا فيه باحتواء التصعيد العسكري في مواجهة ايران. وأحاط مسؤولون بارزون في الادارة الأميركية اعضاء مجلس النواب ومن ثم مجلس الشيوخ علما بالمستجدات الأخيرة. لم يدل اي من وزير الخارجية مايك بومبيو او وزير الدفاع مارك اسبر او مديرة الوكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل او رئيس الأركان الجنرال مارك ميلي بأي تصريح لدى وصوله الى مبنى الكابيتول مقر مجلسي النواب والشيوخ. وأشاد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام بخطاب الرئيس دونالد ترامب واصفا اياه بأنه «ممتاز». وأكدت النائبة الجمهورية ليز تشيني وقوف حزبها خلف ترامب. وقالت ان «تكتلنا النيابي موحد تماما في تأييده للرئيس... ولأهمية ما فعله لجهة اقصاء قاسم سليماني من ساحة المعركة وتداعيات هذا القرار وصوابيته».

من جهتهم ايد الديموقراطيون الذين غالبا ما ينتقدون السياسة الخارجية لترامب خطاب التهدئة الذي اعتمده الرئيس. وقال السيناتور الديموقراطي بين كاردن «نريد جميعا ان نشهد احتواء للتصعيد هذا هو هدفنا». وأقر السيناتور روبرت ميننديز ان «خطاب الرئيس ما كان يمكن ان يدفع اكثر باتجاه التهدئة».

من جهته اعلن وزير الدفاع الأميركي انه باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية اميركية في بغداد الأسبوع الماضي فان الولايات المتحدة «استعادت مستوى من الردع» بمواجهة ايران. بالمقابل بدا رئيس هيئة الأركان الأميركية، الجنرال مارك ميلي، اكثر تحفظاً من اسبر بشأن الأثر الرادع لاغتيال سليماني. وقال الجنرال ميلي «أعتقد انه من السابق لأوانه قول ذلك»، مشيراً الى ان الصواريخ البالستية التي اطلقتها ايران على قواعد يتمركز فيها جنود اميركيون في العراق كان قصفاً «هدفه القتل».

