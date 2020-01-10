عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أكد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ان الأميركيين اصبحوا الآن اكثر امنا بعد مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.

وأضاف بنس في لقاء مع شبكة «سي بي اس نيوز» الأميركية ان الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن ايران «طلبت من ميليشيات موالية لها عدم مهاجمة اهداف اميركية ومدنيين». وقال: «نتمنى ان تجد تلك الرسالة صدى».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب القاه تعليقا على الهجوم الايراني «يبدو ان طهران تراجعت». وكان ترامب قد هدد بعمل عسكري ضد ايران اذا استهدفت قواعد او عسكريين اميركيين.

