عربيات ودوليات

واشنطن- أ. ف. ب: يصوت النواب الأميركيون على مشروع قانون طرحه الديموقراطيون يحد من قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التحرك عسكرياً ضد ايران، رغم تنفس الكونغرس الصعداء حيال خفض التصعيد في النزاع مع الجمهورية الاسلامية. وأعرب الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء عن دعمهم للتخفيف من حدة السجال بين الرئيس الأميركي والمسؤولين الايرانيين وعن ارتياحهم لعدم مقتل اي اميركي في الضربة الصاروخية الايرانية التي استهدفت قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود اميركيون. لكن افادات سرية قدمها كبار المسؤولين في الادارة الأميركية لم تقنع العديد من الديموقراطيين وجمهوري على الأقل بتبريرات ترامب لقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني عندما كان في زيارة لبغداد في ضربة تسببت برفع منسوب التوتر. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان «اشعار قانون سلطات الحرب غير الوافي من قبل الرئيس وافادة الادارة « التي قدمها وزير الدفاع مارك اسبر وغيره من المسؤولين «لم تتطرق الى مخاوفنا». وأعلنت بيلوسي ان المجلس سيصوت على قانون يهدف لمنع ترامب من الدخول في حرب مع ايران. وقالت في بيان ان «الرئيس اوضح انه لايملك استراتيجية متماسكة للمحافظة على سلامة الشعب الأميركي والتوصل الى خفض للتصعيد مع ايران وضمان الاستقرار في المنطقة». وبموجب قانون سلطات الحرب الذي اقر عام 1973، يتعين على الادارة ابلاغ الكونغرس بأي تحركات عسكرية كبيرة، لكن ترامب ابقى مبرر الضربة التي قتل فيها سليماني سرياً، وهو امر غير معهود. وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اليوت انغل امام الصحافيين بعد تلقيه افادة مسؤولين في الادارة «قيل لنا انه كان هناك تهديد وشيك. لست متأكداً بأنني مقتنع بذلك».

وأعربت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية اليزابيث وارن كذلك عن شكوكها بشأن المبررات التي قدمتها ادارة ترامب لقتل سليماني. وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر «كانت هناك العديد من الأسئلة المهمة التي لم يجيبوا عنها ولم نرَ خطة مرضية للمستقبل» معرباً عن استيائه من «خروج» اسبر ومرافقيه من القاعة عندما ازدادت حدة الأسئلة الموجهة لهم.

