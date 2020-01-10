عربيات ودوليات

بغداد - طهران - الوكالات: أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر ان الأزمة التي عانى منها العراق قد «انطوت» بعد التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعن الجانب الايراني.

وأشار الصدر في بيان الى انباء عن تواصل الجانبين الايراني والأميركي مع الحكومة العراقية قبل وقوع الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في اربيل، وكلاهما تستضيفان قوات اميركية وتابع «ما يهمني الآن هو: اولا، ان هذه الأزمة الكأداء قد انطوت وخصوصا بعد خطاب ترامب وخطاب الجمهورية الاسلامية».

وأضاف «ثانيا، الاسراع بتشكيل حكومة صالحة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته في فترة لا تزيد على الخمسة عشر يوما ودون مهاترات سياسية او برلمانية او طائفية او عرقية». ودعا كذلك الى «السعي الحثيث لانهاء وجود المحتل وكبح جماح سيطرته ونفوذه المتزايد وتدخله بالشأن العراقي».

وحض الصدر في بيانه الفصائل العراقية على «التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري واسكات صوت التشدد من بعض غير المنضبطين الى حين استنفاد جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية». وقال زعيم التيار الصدري انه ينصح باغلاق كل مقرات الحشد الشعبي.

من جهتها اكدت ايران في رسالة الى الأمم المتحدة «احترامها الكامل» لسيادة العراق واستقلاله وسلامة اراضيه، وذلك في اعقاب اطلاقها 22 صاروخاً بالستياً على قاعدتين عسكريتين في هذا البلد يتمركز فيهما جنود اميركيون. وقال السفير الايراني في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في رسالة الى كل من الأمين العام للمنظمة الأممية انطونيو غوتيريس ومجلس الأمن الدولي ان بلاده تؤكد «على احترامها الكامل لاستقلال جمهورية العراق وسيادتها ووحدتها وسلامة اراضيها». وأضاف ان الضربة الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الايراني على القوات الأميركية في العراق فجر الأربعاء انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية اميركية ببغداد الأسبوع الماضي «كانت عملية دقيقة واستهدفت اهدافاً عسكرية بطريقة لم تلحق اي اضرار جانبية بالمدنيين او بالممتلكات المدنية في المنطقة». وشدد السفير الايراني على ان بلاده «متمسكة بصون السلم والامن الدوليين وتؤكد انها لاتسعى الى التصعيد او الحرب». وكانت وزارة الخارجية العراقية اعلنت في وقت سابق الأربعاء انها ستستدعي السفير الايراني لدى بغداد للاحتجاج على ما اعتبرته «خرقاً للسيادة العراقية» عقب الهجوم الصاروخي الايراني. وقالت الخارجية في بيان انها «ترفض تلك الاعتداءات» مؤكدة عدم السماح «بأن يكون (العراق) ساحة صراعات، او ممراً لتنفيذ اعتداءات، او مقراً لاستخدام اراضيه للاضرار بدول الجوار».

