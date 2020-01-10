عربيات ودوليات

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في تصريح له أمس، «إن العراق ليس وحيدا وسنعمل معه لتجاوز الأزمة». وأتى تصريح أوغلو في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة العراقية بغداد مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم. وأضاف أوغلو «لا نريد للعراق ان يكون ساحة صراع لقوى خارجية، وهو ليس وحيداً وسنعمل معه لتخطي كل الصعاب». وشدد أوغلو في تصريحه على «احترام سيادة العراق واستقراره» مشيرا إلى أن أنقرة «ستساهم في إرساء الاستقرار في العراق»، بحسب «السومرية». ويقوم أوغلو بزيارة لبغداد في إطار حراك دبلوماسي لتهدئة التوترات بالمنطقة، والتي كادت تؤدي إلى مواجهة عسكرية بين إيران وأمريكا، عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية بالعراق، والتقى أوغلو عدد من القادة العراقيين. والتقى جاويش أوغلو، في وقت سابق، رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي ثم الرئيس العراقي برهم صالح، بالإضافة إلى نظيره محمد الحكيم. وصرح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بأن الحكومة ملتزمة بموقفها وسياستها الثابتة بإقامة علاقات متوازنة وحفظ مصالح البلاد، معربا عن «اعتزازه بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين»، مبينا أن «أمن المنطقة وحفظ مصالحها مسؤولية جميع دولها». ومن جهته شدد جاويش أوغلو على أن «تركيا تقدّر موقف الحكومة العراقية الساعي لإبعاد الساحة العراقية عن الصراعات الدولية وحرصها على حفظ السلام والاستقرار وتجنيب دول المنطقة مخاطر الحروب، وأهمية تعاون البلدين في هذا المجال».