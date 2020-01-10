عربيات ودوليات

الرياض – الوكالات: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن العراق هو بلد عربي شقيق وهو أحوج ما يكون لتكاتف أبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب، وأن لا يكون ساحة لمعركة هو الخاسر الأكبر فيها. وأكد في تغريدة له أن السعودية ستقف دوما مع كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار للعراق وتمكينه من تحقيق تطلعات شعبه.

وفي السياق نفسه، أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن المملكة وقيادتها تقف دوما مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر «كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلبا على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله به من امكانيات وطاقات».

وكان نائب وزير الدفاع السعودي قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين الماضي في البيت الأبيض. وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه في «تويتر»، انه نقل رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى ترمب. كما ناقش الأمير خالد بن سلمان مع ترمب، الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية، وبحث معه التنسيق والتعاون بين السعودية وأميركا. كما التقى الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر، وناقش معه التحديات المشتركة.

الى ذلك قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ان المملكة تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص وتعمل لابعاده عن منزلقات الاقتتال والحرب، وليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن، وستقف المملكة الى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتمائه لعروبته.

