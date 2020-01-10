عربيات ودوليات

الدوحة – الوكالات: اعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة تُجري سلسلة من الاتصالات من أجل التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في غارة جوية أميركية بالعراق، يوم الجمعة الماضي.

وكتب وزير الخارجية القطري عبر تويتر «نتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق وما تمر به المنطقة من مرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجهود لا تناحرها، وتقديم الجماعة والتعددية لا الأحادية في ايجاد الحلول ومد جسور التواصل».

وأضاف «نسعى عبر سلسلة من الاتصالات للتشاور والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة للتهدئة وخفض التصعيد».

وكان وزير خارجية قطر قد زار طهران بعد يومين من مقتل سليماني، والتقى مسؤولين ايرانيين وبحث معهم التطورات الأخيرة في العراق.

