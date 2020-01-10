عربيات ودوليات

عواصم– الوكالات: أظهرت أولى عناصر التحقيق الايراني ان طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز «بوينغ 737» التي تحطمت الأربعاء وقتل 176 شخصا كانوا على متنها استدارت للعودة بعيد اقلاعها بعدما واجهت «مشكلة».

والطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد دقيقتين من التحليق فيما كانت بلغت ارتفاع ثمانية آلاف قدم (نحو 2400 متر). وأعلنت منظمة الطيران المدني التي نشرت نتائج تحقيقها الأولي على موقعها الالكتروني ليل الأربعاء الخميس أن «الطيار لم يبعث بأي رسالة بشأن ظروف غير طبيعية». وأضافت أنه «بحسب شهود العيان شوهد حريق على متن الطائرة ازدادت حدته». وأوضحت المنظمة أن «الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربا للخروج من منطقة المطار (الجوية) استدارت الى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة الى المطار» عند تحطمها في متنزه في شهريار المدينة الواقعة على بعد عشرين كيلومترا غرب العاصمة الايرانية وأكدت المنظمة أنها استمعت لأقوال شهود على الأرض وآخرين كانوا على متن طائرة تحلق فوق الطائرة الأوكرانية عند وقوع الحادث.

وبحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية فان فريقا من الخبراء الاوكرانيين وصل الى طهران حيث سيشارك في التحقيق. وكانت الطائرة اقلعت من مطار الامام الخميني في طهران متجهة الى مطار بوريسبيل في كييف. وبحسب الخارجية الاوكرانية فان الطائرة كانت تقل 82 إيرانيا و63 كنديا و10 سويديين واربعة افغان وثلاثة بريطانيين. وكان هناك 11 أوكرانيا على متنها بينهم تسعة هم أفراد الطاقم. واعلنت منظمة الطيران المدني من جهتها ان 146 راكبا كانوا يحملون جواز ات سفر ايرانية، وعشرة جوازات سفر افغانية وخمسة كندية واربعة جوازات سفر سويدية الى جانب الاوكرانيين الـ11. ويفسر هذا الفارق بوجود العديد من مزدوجي الجنسية (بينهم 140 ايرانيا-كنديا) لايمكنهم دخول او الخروج من الجمهورية الاسلامية الا عند ابراز جواز سفرهم الايراني. وطالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بـ«تحقيق معمق» حول هذه الكارثة الجوية، الاكثر دموية التي تطال كنديين منذ الاعتداء على طائرة البوينغ 747 التابعة لاير انديا عام 1985 والتي قتل فيها 268 كنديا وقال ترودو ان «الكنديين لديهم أسئلة ليطرحونها، ويستحقون الحصول على أجوبة». من جهتها دعت الولايات المتحدة الى «التعاون الكامل مع كل تحقيق حول الاسباب» وذلك بعدما أعلنت طهران رفضها تسليم الصندوقين الاسودين لشركة بوينغ المصنعة للطائرة. لكن منظمة الطيران المدني أعلنت أن الصندوقين الاسودين اللذين عثر عليهما الاربعاء سيرسلان الى «الخارج». يشار الى ان بضعة دول فقط بينها الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا، لديها القدرات التقنية اللازمة لتحليل تسجيلات الصندوقين الاسودين. ووقعت كارثة الطائرة الاوكرانية على خلفية توتر شديد بين ايران والولايات المتحدة، وبعد قيام طهران باطلاق صواريخ على قواعد يستخدمها الجيش الاميركي في العراق.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع الأوكراني امس أن أوكرانيا تحقق في العديد من الأسباب المحتملة لتحطم طائرة الركاب بما في ذلك احتمالية اصابتها بصاروخ. وقال رئيس مجلس الأمن والدفاع الأوكراني أولكسندر دانيلوف، عبر «تويتر»، ان هذا الخيط يتم النظر فيه «بعد تداول معلومات على الانترنت عن ظهور شظايا صاروخ روسي قرب موقع تحطم الطائرة الأوكرانية» في طهران».

