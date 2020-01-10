عربيات ودوليات

اكدت مصر وفرنسا وقبرص واليونان أن توقيع مذكرات التفاهم بين الرئيس التركي رجب طب اردوغان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز سراج في نوفمبر الماضي «تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والقانون الدولي». وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ان ذلك جاء في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع تنسيقي استضافته القاهرة لبحث التطورات في ليبيا ضم وزراء خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان ايف لودريان وايطاليا لويجي دي مايو واليونان نيكوس ديندياسو وقبرص نيكوس خريستو دوليديس. واعتبر البيان أن هذه المذكرات «باطلة وقوضت الاستقرار الاقليمي وأن مذكرة التفاهم بتعيين حدود بحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى ولا تمتثل لقانون البحار ولايمكن أن تحدث أي نتائج قانونية». وأكد مجددا ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط داعيا تركيا الى «الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية» في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الاقليمية. واعتبر أن المذكرة الأمنية وأي قرار بارسال قوات الى ليبيا «يشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2259) وغيره من قرارات المجلس وتهديدا للأمن والاستقرار الاقليميين» داعيا الى «الوقف الفوري للتصعيد». واعتبر البيان في هذا السياق أن «الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار فيها» مؤكدا «التزام الدول الاربع التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا والحرص على تجنب التصعيد هناك». واشار في الوقت ذاته الى تأكيد وزراء الدول الأربع دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ومبادرات الأمم المتحدة و«عملية برلين».

وفي مؤتمر صحافي مشترك لوزراء خارجية الدول الأربع عقب الاجتماع قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ان الصراعات الاقليمية لن تحل بالوسائل العسكرية. واعتبر أن توقيع الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق «مخالفة صارخة لاتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن فضلا عن التهديدات المتواصلة بالتدخل العسكري بليبيا». ولفت الى اتفاق الوزراء المشاركين على أنه يتعين وقف اطلاق النار داخل ليبيا والعودة الى المسار السياسي «الذي ندعمه بكل قوة» مؤكدا الثقة في أن الدول المجتمعة تحرص على مواجهة التطرف «بكل حسم».

الى ذلك دعا رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الى التخلي عن الخيار العسكري معربا عن قلق ايطاليا ازاء المخاطر التي تحيق باستقرار المنطقة. وذكر قصر «كيجي» مقر رئاسة الوزراء في بيان له ان رئيس الوزراء اعرب خلال لقائه بحفتر عن القلق البالغ ازاء التصعيد المستمر على الارض في ليبيا وادانته الشديدة للاعتداء على الاكاديمية العسكرية بطرابلس. يأتي ذلك فيما أعلنت قوات شرق ليبيا المعروفة بـ«الجيش الوطني الليبي» بقيادة الجنرال خليفة حفتر مساء الأربعاء فرض حظر جوي على مطار معيتيقة الدولي الخاضع لسيطرة حكومة فائز السراج. ودعا المتحدث باسم باسم تلك القوات أحمد المسماري شركات الطيران الى مراعاة ذلك والالتزام الفوري بنص الاعلان «حتى لا تتعرض طائراتها لخطر التدمير».

