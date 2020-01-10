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الأمم المتحدة - الوكالات: أفاد تقرير سري ?لمراقبي العقوبات بالأمم المتحدة نقلته وكالة «رويترز» ان جماعة الحوثي باليمن لم تشن الهجمات التي استهدفت منشآت نفط بالسعودية في سبتمبر. وألقت الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية بالمسؤولية على ايران في الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر على منشآت نفطية لشركة «أرامكو» السعودية في أبقيق وخريص، رافضة اعلان سرعان ما أذاعه الحوثيون المتحالفون مع ايران بمسؤوليتهم عن الهجمات ونفت طهران ضلوعها في أي هجوم. وجاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة المستقلين الى لجنة العقوبات الخاصة باليمن بمجلس الأمن «على الرغم من ادعاءاتهم بخلاف ذلك، لم تنفذ قوات الحوثيين الهجمات على أبقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019». وعبر محققو الأمم المتحدة عن شكهم في أن الطائرات المسيرة والصواريخ الكروز المستخدمة في الهجوم «ذات نطاق يكفي لاطلاقها من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين». وجاء في التقرير «تشير اللجنة الى أن الهجوم على أبقيق وخريص جاء من اتجاه شمالي/ شمالي غربي وشمالي/ شمالي شرقي على الترتيب وليس من الجنوب كما للمرء أن يتوقع في حالة الاطلاق من الأراضي اليمنية». وقال أيضا المحققون الذين يراقبون العقوبات على اليمن انهم لايعتقدون أن «تلك الأسلحة المتطورة نسبيا تم تطويرها وتصنيعها في اليمن». ولا تتضمن مهمة المحققين تكليفا بتحديد المسؤول عن الهجوم. وقال تقرير صادر عن لجنة الخبراء المستقلة التي ترفع تقريرا مرتين في السنة لمجلس الأمن فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المتصلة بالصراع في اليمن «لا تزال قوات الحوثيين تتلقى دعما عسكريا يتمثل في بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وكذلك أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورا». وأضاف «بعض هذه الأسلحة له خصائص فنية تشبه الأسلحة المصنعة في ايران».