عربيات ودوليات

بروكسل- أ. ف. ب: اتفق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية بينهما على ضرورة ان يؤدي الحلفاء الغربيون دورا أكبر في منطقة الشرق الأوسط. وجاء في بيان للحلف أعقب الاتصال أن «الرئيس ترامب طلب من الأمين العام تعزيز حضور حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط». وأضاف «اتفقا على أن في امكان حلف شمال الأطلسي المساهمة بشكل أكبر في الاستقرار الاقليمي ومواجهة الارهاب الدولي». وقال ترامب في بيان صدر اثر الضربات الصاروخية الايرانية التي استهدفت قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق «سأطلب من حلف الأطلسي تعزيز حضوره في الشرق الأوسط». ولطالما تباهى الحلف الذي تأسس قبل 70 عاما بأنه الأكثر نجاحا في التاريخ وساهم بشكل أساسي بضمان استقرار أوروبا الغربية خلال الحرب الباردة. لكن دوره تركز على أوروبا وأميركا الشمالية رغم التحديات التي واجهتها جيوش حليفة في آسيا وشمال افريقيا ومنطقة الشرق الأدنى. ولدى الحلف بعثة تدريب تضم 500 جندي في العراق لكن تم تعليق عملها منذ الضربة الأميركية الجمعة التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد.