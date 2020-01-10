نهار الكنانة

يرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن ميدان التحرير وسط القاهرة ليس مجرد ميدانا عاديا في مصر بل هو جزء من تاريخها وحضارتها، لذلك أولى اهتمامًا خاصا بتطويره باعتباره واجهة مصر وأحد الشواهد على ثوراتها المتعددة على مختلف العصور.

وتجري عمليات التطوير، وفق رؤية شاملة تنهي فوضى الألوان والتخطيط الذي عانى منه الميدان خلال الأعوام الماضية، ويضع حدًا للعشوائية التي أحاطت بأهم ميادين مصر، الذي انطلقت منه ثورة 1919؛ الشرارة الأولى لتحرير مصر من الاحتلال الإنجليزي، وثورتا 25 يناير، و30 يونيو، ليكون بحق ميدانًا يضاهي ميادين العواصم الأوروبية، كما كان يحلم الخديوي إسماعيل عندما أنشأ هذا الميدان.

وينتظر المصريون عملية التطوير بشغف كبير في ظل الاستعداد لنقل مسلة صان الحجر لتتوسط الميدان، وكذلك نقل أربعة تماثيل ضخمة من كباش معبد الكرنك، لتتوسط الميدان في مشهد يجمع بين التاريخ والأصالة والعمق في التخطيط.

وتشمل عملية التطوير نقل مسلة رمسيس الثاني على أجزاء وإزالة الإعلانات من واجهات المباني المطلة على الميدان وحفر موقع صب القاعدة الخرسانية التي ستحمل المسلة، كما تتضمن نقل 4 تماثيل لكباش من الأقصر إلى الميدان، إضافة إلى وضع مسلة الملك رمسيس الثاني بعد الانتهاء من عمليات ترميمها.

وتجري الآن أعمال حفر حتى مستوى محطة مترو السادات، لصب القاعدة الخرسانية الضخمة التي ستحمل المسلة بعد نقلها للميدان.

ويبلغ ارتفاع المسلة 19 مترًا، على أن يتم وضع المسلة على القاعدة الخرسانية ووضع الكباش الأربعة بجانب المسلة، في رمزية لحمايتها أي أن «الكباش تحمي المسلة»، بجانب ذلك سيتم إنشاء شلالٍ صغيرٍ حول المسلة وليس نافورة، لإضافة لمسة تاريخية مميزة لأهم ميادين القاهرة، تزامنًا مع إعادة القاهرة التراثية، لما كانت عليه من قبل.

وتتضمن عملية التطوير، تطوير الفراغ العمراني للميدان، ليتماشى مع قيمة الميدان وتاريخه العريق، بجانب واجهات كل المباني المطلة على الميدان، وترميم جميع الزخارف على الواجهات، وكذلك تعديل واجهات المحلات التجارية وإزالة جميع التعديات والمخالفات على واجهات المباني التراثية لتتبع الاشتراطات العامة للمنطقة كمنطقة تراثية مسجلة.

ويأتي تطوير الميدان تمهيدا لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط نهاية شهر يناير الحالي، وهو حدث عالمي لابد أن تتزين له محافظة القاهرة بالكامل.

ويستمد ميدان التحرير تفرده وأهميته من موقعه في قلب القاهرة، ولم يأتِ إنشاء ميدان التحرير بذلك الشكل من قبيل الصدفة، بل يعود السبب في ذلك إلى أن الخديوي إسماعيل كان مغرما بالعاصمة الفرنسية باريس، وأراد تخطيط القاهرة على غرارها، وإنشاء ميدان يشبه ميدان الشانزلزيه، وبالفعل كانت القاهرة الخديوية والتي تتلاقى شوارعها في ميدان واسع كان اسمه ميدان الإسماعيلية نسبة للخديوي إسماعيل، والذي أصبح اسمه بعد ذلك ميدان التحرير.

ويحتوي ميدان التحرير على المتحف المصري ومجمع التحرير وجامعة الدول العربية والمقر السابق لوزارة الخارجية، وفندق ريتز كارلتون ومسجد عمر مكرم وكنيسة قصر الدوبارة، ويعتبر من الميادين القليلة في القاهرة ذات التخطيط الفريد إذ يتفرع منه على شكل شعاع وإليه عدد ليس بالقليل من أهم شوارع وميادين العاصمة منها، شوارع الفلكي والتحرير وطلعت حرب وقصر العيني وشامبليون وقصر النيل، ويتفرع منه ميادين عبدالمنعم رياض وطلعت حرب ومحمد فريد.

