نهار الكنانة

اختارت باتريشيا شولتز، مؤلفة كتاب «أكثر من ألف مكان يجب رؤيته قبل الموت»، مصر ضمن الوجهات السياحية المميزة لعشاق السياحة والسفر حول العالم، مشيرة بحسب تقرير نشرته صحيفة «يو اس إية توداي»، أول من أمس إلى أن مصر كانت ولا تزال عنصر جذب للزائرين منذ قرون.

وأضافت شولتز بحسب التقرير أن السياحة الوافد إلى مصر بدأت تتزايد فزوارها يعشقون الزحام الذي له طابع خاص فى القاهرة، بخلاف رحلات النيل الممتدة إلى صعيد مصر.

وتابعت فى وصف معالم مصر وجمالها قائلة: «لا يوجد مكان مثلها على هذا الكوكب: الحضارة والثقافة معا.. و2020 هو الوقت الذى يتوقع فيه أن يفتح المتحف المصرى الكبير والذى تبلغ قيمته مليار دولار للجمهور.

ورصد شولتز مصر ضمن قائمة تضم 10 مقاصد سياحية.

من جهته، قال الدكتور سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة: «إن الأرقام الصادرة من المنظمة تؤكد تعافي السياحة في مصر، حيث وصل عدد السائحين خلال عام 2019 إلى ما يقرب من 13 مليون سائح»، وأشار البطوطي - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط أول من أمس، إلى أنه من المتوقع أن تتخطى مؤشرات السياحة في مصر خلال العام الحالي المعدلات القياسية التي حققتها في 2010، والتي بلغ عدد السائحين خلالها نحو 14.7 مليون سائح، مؤكدا أنه مع استمرار الاستقرار بجانب حزمة السياسات المصرية الحالية، سيتجاوز عدد السائحين لمصر حاجز الـ15 مليون سائح.

ونوه البطوطي بأن هذا التعافي في القطاع السياحي، يأتي نتيجة طبيعية للدعم القوي من القيادة السياسية المصرية لهذا القطاع المهم في العالم.

فصناعة السياحة ثالث أكبر صناعة وفئة تصديرية على مستوى العالم.

