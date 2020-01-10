نهار الكنانة

تعتبر منطقة سور مجرى العيون، إحدى الأماكن التاريخية ذات الطراز المعماري الفريد، لذلك ارتأى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطويرها في ظل عملية التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة وسط البلد بصفة عامة. وفى ظل اهتمام الدولة بإعادة الرونق الحضاري والسياحي لهذه البقعة الخلابة، زار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنطقة، مرتين خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تواصل وزارة الآثار أعمال ترميم سور مجرى العيون بشكل مستمر للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المقرر، وذلك في إطار مشروع الوزارة لترميم السور التاريخي والمنطقة المحيطة به حتى منطقة الفسطاط وعين الصيرة، حيث سيتم إخلاء المنطقة بالكامل بما في ذلك المنطقة السكنية المحيطة بالمدابغ، مع تطوير سور مجرى العيون ليكون وجهة حضارية تستقبل السياح. ويقع سور مجرى العيون بمنطقة القلعة ومصر القديمة، هو أحد أشهر أسوار القاهرة التاريخية، ويعود إلى عهد الدولة الأيوبية، قام بإنشاء القناطر الموجودة بها صلاح الدين الأيوبي، ثم جددها السلطان الناصر محمد بن قلاوون تجديدًا كاملًا. وجاءت فكرة إنشاء سور للقاهرة ليبدأ قرب الفسطاط وجعل فوقه مجرى أو قناة للمياه التي ترفعها السواقي من أحد الآبار لتسير في هذه القناة حتى تصل إلى القلعة حيث تستخدم للسقاية وري المزروعات حول منطقة القلعة، وسور مجرى العيون أو قناطر الغوري، يحتوي على قناطر لنقل المياه، ويمتد بطول 2800 م، من منطقة فم الخليج، إلى منطقة باب القرافة، بالسيدة عائشة. وتتضمن خطة تطوير السور، نقل شاغلي المناطق المحيطة بسور من ورش ومصانع والوحدات الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون، وتهيئة المرافق الرئيسة اللازمة للمشروع، وتدبير المبالغ المالية اللازمة لصرف باقي التعويضات النقدية لشاغلي الورش والمصانع والوحدات الكائنة بالمنطقة.

وبدأت الوزارة أعمالها من موقع مبنى مأخذ المياه الموجود بمنطقة فم الخليج المطلة على نهر النيل، وصيانة نماذج السواقي المقامة أعلى المبنى، حيث خصص هذا المبنى قديمًا لرفع المياه من بئر المأخد المتصل بنهر النيل إلى حوض التجميع بقناة المياه عبر قناطر سور مجرى العيون والممتدة من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة، لترفع المياه إلى خزانات التجمع داخل القلعة عن طريق دواليب نقل المياه.

ويهدف مشروع تطوير سور مجرى العيون إلى إحياء هذه المنطقة التاريخية، بما تتمتع به من قيمة ثقافية، لتمثل إضافة جديدة على خارطة المقاصد الأثرية والسياحية بمصر، والمشروع يعد جزءًا ضمن تصور شامل لإعادة القاهرة كمدينة للتراث والفنون، ومركزًا للإشعاع الحضاري والثقافي.

