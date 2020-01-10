نهار الكنانة

40 عامًا بالتمام والكمال والدولة تضع نصب أعينها خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو لكن دون جدوى، إلى أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عملية التطوير رسميًا في ديسمبر من 2018، عبر 3 شركات كبرى.

وبدأت عملية تنفيذ مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، من المنطقة الواقعة على شارع 26 يوليو والتي تم تخطيطها لتنفيذ 3 أبراج سكنية عملاقة تتسع لما يقرب من 1000 أسرة من أهالي المثلث الراغبين في العودة للمنطقة بعد التطوير.

وبعد مرور ما يزيد على عام من بدء العمل في المشروع، ما تزال أعمال إنشاء الأبراج السكنية جارية، في الوقت الذي تقدر فيه المدة الزمنية للانتهاء من المرحلة الأولى للمخطط بنحو 30 شهرًا.

وبحسب القائمين على المشروع تشمل عملية التطوير إنشاء 3 أبراج سكنية للأهالي الراغبين في العودة للمنطقة بعد تطويرها، وتم اختيار المنطقة المطلة على شارع 26 يوليو لتنفيذ هذه الأبراج المصممة طراز منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.

