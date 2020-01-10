دوليه

حجز ريال مدريد البطاقة الأولى في نهائي الكأس السوبر الاسبانية التي تقام للمرة الاولى على شكل بطولة رباعية مصغرة، بفوزه السهل اول من أمس على فالنسيا 3-1، بينها هدف خادع من ركنية مباشرة للالماني طوني كروس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة السعودية.

ويلتقي ريال مدريد في النهائي بعد غد الفائز بين برشلونة حامل الرقم القياسي (13 لقبا) وأتلتيكو مدريد بطل المسابقة في 1985 و2014 اللذان تواجها في وقت متأخر مساء أمس على الملعب عينه. وحسم ريال مدريد المتوج باللقب 10 مرات آخرها في 2017، المباراة في شوطها الاول امام فالنسيا المتوج مرة يتيمة في 1999، بهدفين حملا توقيع الالماني طوني كروس من ركنية مباشرة وخطأ فادح من الحارس (15) وايسكو بعد معمعة داخل المنطقة (39).

وفي الثاني ضمن افضل لاعب في العالم سابقا الكرواتي لوكا مودريتش الفوز بهدف جميل (65)، قبل ان يسجل داني باريخو هدفا شرفيا من ركلة جزاء في الوقت البدل عن ضائع. وهذه المباراة الـ15 دون خسارة لريال مدريد في جميع المسابقات.

وقال لاعب وسط ريال البرازيلي كاسيميرو «سيطرنا على المباراة بأكملها. جئنا بنية السيطرة على الكرة ونجحنا بذلك. كل الامور سارت كما خططنا». وافتقد مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان مهاجميه البلجيكي ادين هازار، الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل بداعي الاصابة.

وأجرى زيدان ثلاثة تغييرات على التشكيلة الفائزة على خيتافي 3-0 في الدوري، فعاد قلب الدفاع سيرخيو راموس الموقوف، وغاب بنزيمة وبيل. في المقابل، غاب نجم هجوم فالنسيا رودريغو مورينو بسبب الاصابة، فدفع المدرب البرت سيلاديس بالشاب فيران توريس. وكان ريال الطرف الافضل في الشوط الاول، واستهل فرصه برأسية لقلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران من داخل المنطقة بعد عرضية جميلة من الجهة اليسرى لمواطنه الظهير فرلان مندي صدها الحارس خاومي دومينيك (5).

وافتتح كروس التسجيل عندما رأى الحارس متقدما عن مرماه، فلعب ركنية خادعة حاول دومينيك ابعادها لكنه دخل معها في المرمى (15). وانتظر «الخفافيش» حتى الدقيقة 29 للرد بتسديدة من داخل المنطقة للفرنسي كيفن غاميرو علت عارضة البلجيكي تيبو كورتوا. لكن لاعب الوسط الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي اخترق من اليمين ولعب عرضية في قلب المنطقة إلى صانع اللعب الكرواتي مودريتش سددها فصدها الدفاع، وصلت الى ايسكو لعبها طائرة قوية امام دفاع فالنسيا المتراخي (39).

وفي الشوط الثاني، حاول فالنسيا العودة الى اجواء المباراة، لكن ريال تحكم وانطلق بكرات سريعة لاقتناص هدف الاطمئنان. وجاء الدور إلى مودريتش لقتل آمال فالنسيا مخترقا المنطقة ومسددا بالجهة الخارجية من قدمه اليمنى كرة صعبة في الزاوية اليمنى البعيدة لدومينيك بعد تلاعبه بالدفاع (65). وفي الوقت البدل عن ضائع ارتدت الكرة من يد راموس فاحتسب الحكم ركلة جزاء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ترجمها الاختصاصي داني باريخو صاروخية هدفا شرفيا (90+2).

ورأى كاسيميرو ان فريقه يجب ان «يتابع، نحن في النهائي، وسننتظر خصمنا... عندما تلعب بخمسة في الوسط، تفتقد قليلا الى العمق، لكننا استحوذنا على الكرة. كانت مباراة اختبرنا فيها قدرة اللعب بخمسة في الوسط». أما زيدان، فرأى «قرأنا المباراة جيدا جدا، كمباراة نهائية. تعيّن علينا تقديم كل شيء على ارض الملعب».

