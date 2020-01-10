دوليه

سجل الايطالي ماورو ايكاردي ثلاثية وقاد باريس سان جرمان المدجج بالنجوم الى سحق سانت اتيان المنقوص عدديا 6-1، اول من أمس في ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية. وافتتح سان جرمان، حامل الرقم القياسي بعدد الالقاب (8) والذي اقصي العام الماضي بشكل مفاجئ من ربع النهائي امام غانغان، التسجيل على ملعب «بارك دي برانس» (2)، قبل طرد مدافع سانت اتيان الشاب ويسلي فوفانا، عن طريق مهاجمه ماورو ايكاردي (31). واستفاد لاعبو المدرب الالماني توماس توخل على اكمل وجه بهذا النقص العددي، واتخموا شباك الحارس جيسي مولان بخماسية.

وتناوب النجم البرازيلي نيمار (39)، مولان بهدف كوميدي (44)، ايكاردي (49 و57) وكيليان مبابي (67) على هز شباك الضيوف الذين سجل لهم يوهان كاباي لاعب سان جرمان السابق هدفا شرفيا متابعا برأسه ركلة جزاء أهدرها امام الحارس الاسباني البديل سيرخيو ريكو (71). ونجح سان جرمان، المملوك قطريا، بتسجيل اربعة اهداف على الاقل في آخر ست مباريات.

وبلغ ليون نصف النهائي بفوزه المتوقع على ضيفه بريست 3-1، في مباراة متواضعة المستوى أمام عشرين الف متفرج. وافتتح موسى ديمبيلي التسجيل (19) ثم ضاعف حسام عوار الارقام مطلع الشوط الثاني (55). وقلص صامويل غراندسير الارقام لبريست (85)، قبل ان يحسم البرازيلي جان لوكاس المباراة لليون في الوقت البدل عن ضائع.

وقال مدرب ليون رودي غارسيا «سجلنا ثلاثة اهداف وهذا أمر ايجابي. الاهم هو التأهل الى النهائي. سنكون على بعد مباراة من نهائي محتمل واحتمال احراز اللقب، لكن يجب ان نكون الافضل كي نتأهل».

ومستفيدا من طرد لاعب اميان الجنوب افريقي بونغاني زونغو (38)، تخطى ليل ضيفه بهدفي البرازيلي لويز اراوجو من تسديدة رائعة (50) والنيجيري فيكتور اوسيمهين (58). وكان رينس اقصى ستراسبورغ الثلاثاء بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما سلبا، حاجزا اولى بطاقات المربع الاخير. وهذه النسخة الاخيرة من البطولة التي تضم اندية الدرجتين الاولى والثانية وبعض اندية الثالثة.

