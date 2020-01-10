دوليه

ينتظر ماسيمليانو أليغري، المدرب السابق ليوفنتوس، إشارة مان يونايتد لقيادة الفريق، ويراقب الوضع في «أولد ترافورد» تحسبًا لإقالة المدرب أولي غونار سولسكاير، خلال الأشهر المقبلة، وفقا لتقرير صحافي إنكليزي. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس، أن أليغري ظل متوقفًا عن التدريب، منذ رحيله عن يوفنتوس، آملا الجلوس على مقعد المدير الفني لمان يونايتد. وأوضحت أن أليغري رفض أرسنال، الذي حاول التواصل معه الشهر الماضي، كي يتولى المهمة الفنية خلفًا لأوناي إيمري. لكن الصحيفة قالت إن سولسكاير، لا يشعر حاليًا بخطر الإقالة. رغم أنه حقق انتصارين فقط في آخر ست مباريات. يذكر أن أليغري سبق أن صرح، بأنه لن يقود أي فريق هذا الموسم. لكن كشفت تقارير إيطالية، أنه يتطلع للاتفاق مع ناديه المقبل مبكرًا، حتى يشارك في وضع سياسة صفقات الانتقالات الصيفية.