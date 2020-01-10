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وافق لاعب مان يونايتد أشلي يونغ، على الانتقال إلى صفوف إنتر الايطالي ويتبقى فقط الاستقرار على موعد إتمام الصفقة، سواء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أو الصيف المقبل. ومن المقرر أن ينتهي عقد يونغ، ظهير الشياطين الحمر، بانقضاء الموسم الحالي. ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن يونغ تجاهل عرضًا للتجديد مع مان يونايتد، ووافق على الانتقال إلى صفوف إنتر. وأشارت إلى يونغ سينتقل إلى النادي الايطالي مجانًا في الصيف المقبل، وإذا وافق يونايتد سيغادر إلى «جوسيبي مياتزا» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأوضحت «ذا صن» أن مديري مان يونايتد ما زالوا يأملون في الإبقاء على يونغ داخل «أولد ترافورد» بسبب خبراته الكبيرة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز. ويلعب يونغ كظهير أيمن وأيسر، بالإضافة إلى قدرته على شغل مركزي لاعب الوسط على الرواقين.